STASERA IN TV ALL TOGETHER NOW CANALE 5 – Cosa c’è stasera su Canale 5? Ad andare in onda sulla rete ammiraglia Mediaset la seconda puntata del nuovo show musicale che ha avuto il suo esordio giovedì scorso, All Together Now.

Il programma rappresenta un’assoluta novità per quanto riguarda il nostro paese, trattandosi di una trasmissione a metà tra intrattenimento musicale e talent show.

A conduzione ci sono Michelle Hunziker insieme al rapper milanese J-Ax, noto in ambito televisivo per essere stato per due stagioni giudice di The Voice.

Il programma va in onda ogni giovedì alle 21.20 su Canale 5.

Stasera in tv All Together Now Canale 5 | Seconda puntata | 23 maggio

Dopo l’ottimo esordio della settimana scorsa, All Together Now torna questa sera con nuovi interessantissimi ospiti: parliamo di Fabio Rovazzi, Gabriele Cirilli, Jessica Notaro e i Legnanesi.

Anche stavolta i concorrenti, accuratamente selezionati da Roberto Cenci nei mesi scorsi, saranno chiamati ad esibirsi davanti a un muro di 100 persone. Una giuria di esperti di musica e del mondo dello spettacolo, pronti a giudicarli.

L’obiettivo di ogni cantante è quello di far sì che ogni componente del muro, durante l’esibizione, si alzi e canti insieme a lui. Più giudici si alzano, maggiore sarà il successo del concorrente.

I concorrenti saranno in tutto 50. Il montepremi finale è di 50mila euro.

Un format molto semplice che punta, come dichiarato dagli stessi protagonisti, esclusivamente al divertimento dei concorrenti e del pubblico. Da non perdere quindi All Together Now, stasera su Canale 5.

