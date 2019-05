Stasera in tv 23 maggio 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Montalbano | All Together Now | Epcc

STASERA IN TV 23 MAGGIO – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Cosa c’è stasera su Sky

Ma cosa c’è stasera in tv 23 maggio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 23 maggio 2019:

Rai 1

La guida tv del 22 maggio prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg 1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Montalbano – La piramide di fango

Torna anche questa sera su Rai 1 il Commissario Montalbano con una nuova (o meglio vecchia) replica intitolata “La piramide di fango”. Il caso che il commissario dovrà risolvere questa volta riguarda la morte di un giovane contabile ritrovato in un cantiere edile. Ad ucciderlo è stata un’arma da fuoco. A complicare la faccenda è il tentato omicidio di un muratore.

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21.20 – Passengers

Su Rai 2 va in onda il film Passengers, pellicola del 2016 diretta da Morten Tyldum e con protagonisti Jennifer Lawrence e Chris Pratt.

La trama: durante un viaggio verso un nuovo pianeta che ospiterà l’umanità, due passeggeri vengono svegliati 90 anni prima del previsto a causa di un guasto alla nave spaziale che li sta trasportando. Il protagonista è Jim che, trovandosi solo, risveglia a sua volta la bella Aurora. Entrambi soli, sono destinati a passare il resto della loro vita a bordo della navicella che, seppur presenti tutti i comfort possibili, è comunque sospesa nel nulla cosmico. Jim e Aurora si innamorano e scoprono che l’astronave corre un grave pericolo così come i 5000 passeggeri addormentati a bordo.

Di seguito il trailer:

Stasera in tv 23 maggio | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Che ci faccio qui

21:00 – Parlamento Elezioni Europee 2019 I Confronti riservati ai rappresentanti nazionali di lista

21.30 – Fai bei sogni

Fai bei sogni è un film del 2016 diretto da Marco Bellocchio (in concorso al Festival di Cannes quest’anno con Il Traditore) ed è tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Massimo Gramellini.

Di cosa parla il film? Massimo a 9 anni ha perso la mamma. La donna si è tolta la vita, ma Massimo l’ha scoperto soltanto in tarda età. Quell’episodio ha segnato tutta la sua esistenza e il film è un agglomerato di flashback che esplorano la vita di Massimo dall’infanzia all’età adulta.

Di seguito il trailer:

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20.30 – Stasera Italia

21.25 – Dritto e rovescio

Su Rete4 torna una nuova puntata di Dritto e rovescio, il programma in onda tutti i giovedì e condotto da Paolo De Debbio.

Stasera in tv 23 maggio | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – Tg 5

20:40 – Striscia La Notizia

21.20 – All Together Now

Torna l’appuntamento con All Together Now, il nuovo programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax giunto alla sua seconda puntata. Il format è made in England ed è stato adattato al pubblico italiano presentando dei concorrenti a una giuria di 100 membri. Seduti al di sotto di un muro di 8 metri, i giudici dovranno valutare le esibizioni degli aspiranti cantanti.

Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – CSI: scena del crimine

21.30 – King Arthur: Il potere della spada

Italia 1 propone un nuovo film questa sera: si tratta di King Arthur: il potere della spada ed è un film del 2017 diretto da Guy Ritchie. Ispirato a La morte di Artù di Thomas Malory, la pellicola racconta le gesta di Re Artù.

Di seguito il trailer:

La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Anche questo giovedì torna l’appuntamento con Piazzapulita, il programma d’approfondimento politico condotto da Corrado Formigli.

Stasera in tv 23 maggio | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21.30 – Mia moglie per finta

Su Tv8 va in onda Mia moglie per finta, un film del 2011 diretto da Dennis Dugan con Adam Sandler e Jennifer Aniston.

Di seguito il trailer:

Sky Cinema 1

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

19:05 – Overboard

21:00 – 100X100Cinema

21.15 – Survivor

Su Sky Cinema 1 arriva Survivor, un film del 2015 diretto da James McTeigue con protagonisti Milla Jovovich e Pierce Brosnan.

La trama: un’impiegata del Dipartimento di Stato americano viene assegnata all’ambasciata americana a Londra. Il suo compito è la prevenzione terroristica sul suolo inglese, ma la sua attività la metterà dentro il mirino di alcuni estremisti che decideranno di punirla per crimini che non ha commesso.

Di seguito il trailer:

Sky Sport Uno

Su Sky Sport Uno arriva l’attesissimo Mondiale di calcio under 20. La partita di questa sera è Polonia-Colombia.

Stasera in tv 23 maggio | Sky Uno

19:15 – Master – Chef Australia

20:15 – Best Bakery: pasticcerie d’Italia

21:15 – EPCC

Questa sera torna un nuovo appuntamento con EPCC, E poi c’è Cattelan, che torna a intrattenere il pubblico con nuovi ospiti in studio.