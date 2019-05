“Soldi” di Mahmood in lingua dei segni: la straordinaria versione incanta il web | VIDEO

Mahmood soldi non udenti | Se la canzone Soldi di Mahmood è una delle più ascoltate e visualizzate del web, la sua versione in lingua dei segni internazionale non è da meno.

Per chi crede che musica e sordità sia incompatibili la versione della hit vincitrice di Sanremo ha smentito ancora una volta tutti.

La performance, proveniente dall’Olanda, è stata eseguita nella lingua dei segni internazionale da Hanneke de Raaff, un’interprete che con segni ed espressività è riuscita a coinvolgere il pubblico sordo e non solo.

Mahmood soldi non udenti | Soldi classifiche

All’Eurovision Song Contest Mahmood è arrivato secondo ma il trionfo c’è stato comunque su tutte le piattaforme digitali.

Secondo iTunes, sta scalando le classifiche di streaming di oltre 30 Paesi al mondo.

“Soldi” si è posizionata al 34esimo posto nella Top 50 Globale di Spotify.

Su YouTube è al primo posto tra le tendenze della piattaforma con ben 4 milioni di visualizzazioni registrate in un solo giorno dopo la manifestazione di Tel Aviv.

E su Apple Music non è da meno: “Soldi” è al 41esimo posto della Top 100 Globale.

