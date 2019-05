Salvini: “L’abuso d’ufficio blocca tutto, via il reato”

GOVERNO NEWS – A tre giorni dalle Elezioni Europee anche il reato di abuso d’ufficio diventa terreno di scontro tra partiti e leader. Intervenendo a Radio Anch’io su Radio 1 Rai Matteo Salvini si è detto “assolutamente” d’accordo a cancellare il reato di abuso d’ufficio. “Io – ha dichiarato il vicepremier e leader della Lega – voglio scommettere sulla buona fede degli italiani, degli imprenditori, degli artigiani, dei sindaci” ed invece oggi c’è “una burocrazia e una paura di firmare atti, aprire cantieri, sistemare scuole, ospedali”.

Governo news | Abuso d'ufficio | Salvini: "Via il reato"

“Io non so cosa fanno Berlusconi, Renzi, Monti, di Maio – ha poi risposto il ministro dell’Interno a chi gli ricordava le polemiche quando ci provò il Cavaliere a modificare il reato -, io faccio quello che ritengo sia giusto per gli italiani. Bisogna togliere burocrazia, togliere vincoli, aprire cantieri. Se per paura che qualcuno rubi blocchiamo tutto allora mettiamo il cartello affittasi ai confini dell’Italia e ci offriamo alla prima multinazionale cinese che arriva”. “Se uno ruba – ha concluso Salvini – lo metto in galera, ma non possiamo per presunzione di colpevolezza bloccare tutto”.

Governo news | Abuso d'ufficio | Di Maio: "No alla cancellazione"

Le reazioni alle parole di Salvini non si sono fatte attendere. L’abuso di ufficio – ha scritto Luigi Di Maio in un post su Facebook – “è un reato in cui cade spesso chi amministra, è vero, ma se un sindaco agisce onestamente non ha nulla da temere. Non è togliendo un reato che sistemi le cose. Il prossimo passo quale sarà? Che per evitare di far dimettere un sottosegretario togliamo il reato di corruzione? Sia chiara una cosa, per noi il governo va avanti, ma a un patto: più lavoro e meno stronzate!”. Voler togliere questo reato – ha attaccato il vicepremier e ministro di Lavoro e Sviluppo Economico – “è forse un modo per chiedere il voto ai condannati o per salvare qualche amico governatore?”.

Governo news | Abuso d'ufficio | Cantone: "No all'abolizione, sì a modifica"

Sul punto è intervenuto anche il presidente dell’Anac Raffaele Cantone. “Sono assolutamente contrario all’abolizione” del reato di abuso d’ufficio – ha detto – “ma credo che sia opportuno che ci sia uno spazio per pensare una modifica: c’è una quantità enorme di provvedimenti che non arrivano a condanna, che non arrivano a sentenza per cui è evidente che qualcosa nella norma non funziona, ma una norma che punisca gli atti evidenti di favore è necessaria”.

Fonti vicine a Salvini precisano che il leader della Lega è comunque pienamente d’accordo col presidente Cantone per una modifica alla norma sull’abuso d’ufficio per “punire i veri colpevoli ma lasciare lavorare serenamente cittadini, sindaci, imprenditori e funzionari pubblici”.