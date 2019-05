Da Bonolis a Barbara D’Urso: i super stipendi dei conduttori Mediaset. Ecco quanto guadagnano

Quanto guadagnano conduttori Mediaset | Chi sono i Paperon de paperoni di Mediaset? Stando alle informazioni di Italia Oggi, al primo posto nella classifica dei conduttori più pagati di Mediadet si piazzano Paolo Bonolis, Gerry Scotti e Maria De Filippi, con 10 milioni di euro l’anno.

In realtà, Maria De Filippi guadagna in totale molto di più, dal momento che la cifra di 10 milioni di euro rende conto della sua attività solo in quanto conduttrice, ma la De Filippi detiene anche il 50 per cento della Fascino, che produce altri programmi.

Barbara D’Urso non è da meno, con 2 milioni di euro per Pomeriggio 5 e Domenica Live e 4 milioni per La Dottoressa Giò, Il Grande Fratello e Non è la D’Urso.

Quanto guadagnano conduttori Mediaset | All’ultimo posto dei più ricchi conduttori di Mediaset troviamo Alessia Marcuzzi che solo con L’Isola dei Famosi di quest’anno ha fatturato 2,4 milioni di euro.

