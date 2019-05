Roma, turisti romantici: la proposta di matrimonio a Villa Borghese. Il video

PROPOSTA DI MATRIMONIO A VILLA BORGHESE – Roma magica. Romantica. Fa innamorare tutti. Anche Edward e Jasmine, due turisti poco più che venticinquenne. Nei giorni scorsi si trovano in vacanza nella Capitale quando hanno vissuto delle emozioni incredibili. Siamo in grado di raccontarvi tutto con un video esclusivo. Intanto qualche dettaglio in più sulla vicenda: Edward decide di stupire Jasmine con una sensazionale proposta d’amore. In piena notte a Villa Borghese, uno dei luoghi più romantici di Roma.

Il loro amore dura da diversi anni e sognano di convolare a nozze. Ma Edward ha un pallino in testa: stupire la sua fidanzata. Ci riesce benissimo con una sensazionale proposta di matrimonio.

Edward mette in valigia, prima di partire per l’Italia, le fotografie più belle della storia d’amore con Jasmine. Di pomeriggio arriva a Villa Borghese e capisce che può essere la cornice giusta per lasciare senza fiato la sua futura moglie. Così, allestisce un percorso lungo diverse centinaia di metri all’interno dei giardini. Candele a terra e fotografie sugli alberi per ripercorrere giorno dopo giorno un amore lungo cinque anni.

Jasmine ed Edward arrivano intorno a mezzanotte a Villa Borghese. Sembrerebbe una delle più classiche passeggiate serali, ma non è così. Sta per accadere qualcosa di insolito. Tutto è pronto per la grande sorpresa.

È da poco passata la mezzanotte. Passo dopo passo arrivano nei pressi del tempio di Diana, a pochi metri da Piazza di Siena. Jasmine inizia a notare un percorso fatto di candele. Si incuriosisce e inizia ad avvicinarsi fino a quando nota che sugli alberi ci sono le sue foto con Edward. Capisce subito che si tratta di una sorpresa e che il suo fidanzato ha combinato qualcosa di particolare. Poi, improvvisamente, partono le note di Ed Sheeran: Perfect è la loro canzone d’amore. Jasmine si commuove. Da una siepe spunta una donna con una torta e le candeline. In un piccolo cofanetto c’è l’anello. Jasmine dice “sì”. Subito. Senza alcun dubbio. L’anno prossimo, come ci svelano dopo un lungo bacio, si sposeranno in Olanda. Auguri.