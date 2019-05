Passengers trama | Film | Rai 2 | Jennifer Lawrence | Trailer

PASSENGERS TRAMA – Questa sera, giovedì 23 maggio 2019, andrà in onda su Rai 2 il film Passengers con protagonisti Jennifer Lawrence e Chris Pratt. La pellicola del 2016 è stata diretta dal regista norvegese Morten Tyldum e scritta dallo sceneggiatore statunitense Jon Spahits.

Passengers andrà in onda in prima serata su Rai 2 a partire dalle ore 21.20.

Passengers raccoglie più generi contemporaneamente: avventura, fantascienza, sentimentale e drammatico. In Italia è stato distribuito da Warner Bros.

Il film, girato negli studi di Atlanta e Los Angeles, ha raccolto un buon incasso al botteghino anche se la critica, al contrario, non è stata clemente nel giudicarlo.

È stato candidato agli Oscar nel 2017 per la miglior colonna sonora e per la miglior scenografia.

Passengers trama | La storia

L’astronave Avalon sta effettuando un viaggio spaziale di 120 anni diretta ad una colonia, con a bordo 5.000 persone sottoposte a sonno criogenico, le quali hanno deciso di abbandonare il pianeta Terra e trasferirsi sulla nuovo colonia.

A causa di una collisione con un campo di meteoriti, sull’astronave iniziano a verificarsi una serie di malfunzionamenti. Il primo di essi porta al risveglio, con 90 anni di anticipo rispetto al previsto, di uno dei passeggeri, il protagonista Jim.

Il protagonista di Passengers, Jim trova come unico compagno di conversazione il robot barista Arthur. Per quasi un anno vive da solo nell’astronave tentando, in un’occasione, di suicidarsi.

Sfinito, il protagonista decide di svegliare una passeggera, Aurora (Jennifer Lawrence). I due si innamorano e vivono insieme finchè la ragazza non scopre di essere stata risvegliata volutamente dal protagonista.

I due, dopo un iniziale periodo difficile, mettono da parte i loro problemi per tentare di salvare le altre persone a bordo, in pericolo a causa di un’avaria che ha colpito l’astronave. Ce la faranno?

Passengers trama | Trailer

Di seguito il trailer ufficiale del film, in lingua italiana.

Passengers, tutto quello che c’è da sapere sul film in onda stasera su Rai 2