Passengers film | Trama | Trailer | Cast | Streaming

PASSENGERS FILM – Questa sera, giovedì 23 maggio 2019, va in onda su Rai 2 il film Passengers con protagonisti Jennifer Lawrence e Chris Pratt. La pellicola del 2016 è stata diretta da Morten Tyldum e scritta da Jon Spahits.

Il film va in onda in prima serata su Rai 2 a partire dalle ore 21.20.

Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questa pellicola.

Passengers film | Trama

Durante un viaggio spaziale per raggiungere un nuovo pianeta, due passeggeri si svegliano 90 anni prima del previsto a causa di un guasto all’astronave.

I due protagonisti, Jim (Chris Pratt) e Aurora (Jennifer Lawrence) devono convivere con l’idea di passare tutta la loro vita insieme a bordo della nave, mentre tutti gli altri passeggeri rimarranno a dormire per il tempo previsto.

Jim e Aurora dispongono di tutti i comfort possibili e, dopo un iniziale momento di smarrimento, finiscono per innamorarsi l’uno dell’altra.

Ben presto, però, vengono a conoscenza del fatto che l’astronave sulla quale stanno viaggiando è in avaria. La vita di 5000 passeggeri immersi nel sonno dipende dalle loro abilità. Riusciranno a salvarli?

Passengers film | Trailer

Ecco il video del trailer ufficiale del film, in lingua italiana.

Passengers film | Cast

Il film di fantascienza del 2016 distribuita in Italia da Warner Bros. vede nei ruoli di protagonisti Jennifer Lawrence e Chris Pratt, due volti molto conosciuti del cinema a stelle e strisce.

Nel cast spiccano poi i nomi di Micheal Sheen nel ruolo del robot Arthur e Lawrence Fishburne nei panni di Gus Mancuso.

Di seguito gli altri componenti del cast del film:

Andy García: capitano Norris

Inder Kumar: Il banchiere

Vince Foster: L’ufficiale esecutivo

Kenneth Jones: Il passeggero

Aurora Perrineau: Celeste

Kimberly Battista: Il generale Fitzgerald

Passengers film | Streaming

Dove vedere il film con Jennifer Lawrence in tv e in streaming?

Per quanto riguarda il piccolo schermo basterà sintonizzarsi su Rai 2 al tasto due del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la visione in alta definizione.

Passengers è disponibile anche in streaming e on demand sul sito e sull’app di RaiPlay. Basterà registrarsi per ususfruire del servizio completamente gratuito.

