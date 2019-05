Paolo Fox segni fortunati lavoro giugno 2019 | Oroscopo

PAOLO FOX SEGNI FORTUNATI LAVORO GIUGNO 2019 – Giugno è ormai giunto e molti si chiedono cosa prevedono le stelle in questo mese per il proprio segno. Amore, lavoro e fortuna. Sono questi i tre parametri presi in considerazione dagli astrologi.

I SEGNI FORTUNATI DI GIUGNO 2019

Paolo Fox, il guru dell’astrologia italiana, ogni anno realizza i suoi grafici con cui analizza l’andamento mese per mese di tutti i segni dello zodiaco secondo questi tre parametri. Quali sono allora i segni più fortunati sul lavoro a giugno 2019? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE A GIUGNO 2019

Vediamo insieme quali sono i segni più fortunati nel lavoro nel mese di giugno 2019.

Tra i segni più fortunati nel lavoro a giugno 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, c’è sicuramente il Toro: il momento migliore per avviare nuovi progetti, in particolare per chi vuole cambiare vita.

Molto bene la vita professionale degli amici del Cancro: un’importante risalita dopo un maggio piuttosto negativo. In crescita a giugno 2019 secondo l’oroscopo anche il Leone: avete grandi qualità e voglia di fare, dimostratelo ai vostri colleghi.

Al top il Sagittario, prosegue per voi una fase splendida dopo un maggio da protagonisti. Se avete progetti ambiziosi, portateli avanti con fiducia.

Molto bene anche il segno del Toro, che d’altronde è in generale uno dei più fortunati di maggio 2019 sotto tutti i punti di vista. Bene anche lo Scorpione, approfittatene se avete avviato dei nuovi progetti su cui puntate molto. Bene anche il Capricorno, anche se il meglio arriverà con l’estate.

Per molti altri segni sarà un periodo di transizione: le stelle consigliano quindi prudenza: non è il momento migliore per lanciarsi in nuove avventure o cambiare il proprio lavoro.

Infine tra i segni meno fortunati nel lavoro secondo Paolo Fox citiamo l’Ariete, avete avuto una fase incredibile ad aprile, ora è il momento di stringere i denti.

Male anche secondo l’oroscopo di Paolo Fox i Gemelli: ma non temete, vivrete un’estate lavorativa al top.

