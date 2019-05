Paolo Fox segni fortunati giugno 2019 | Amore | Lavoro | Grafici | Oroscopo

PAOLO FOX SEGNI FORTUNATI GIUGNO 2019 – Arriva l’estate, una sorta di anno nell’anno, e per questo ancor di più è utile dare un’occhiata all’oroscopo. Giugno, con l’arrivo del caldo, è il mese più adatto e propizio per l’amore.

Il periodo giusto per trovare una nuova storia, fare incontri, oppure consolidare un rapporto già forte.

Come ogni mese, anche a giugno Paolo Fox nel suo oroscopo ha preso in considerazione tre parametri per valutare come sarà il 2019 per tutti i segni dello Zodiaco: lavoro, fortuna e amore.

Ma quali sono i segni più fortunati di giugno secondo Paolo Fox? Un’occhiata all’oroscopo non può che far bene, e anche chi non ci crede non disdegna di sapere cosa prevedono le stelle, specie quando a parlare è il guru degli astrologi.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE A GIUGNO 2019

Per Paolo Fox tra i segni più fortunati di giugno 2019 c’è sicuramente il Toro: continua per voi un periodo d’oro che prosegue dopo un maggio decisamente positivo. Molto bene anche il Leone: per voi invece maggio è stato un mese di transizione, ora a giungo secondo Paolo Fox rialzate la cresta!

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO A GIUGNO 2019

Un mese positivo anche per il Sagittario: al top per il vostro segno secondo l’oroscopo il lavoro e la fortuna. Per gli amici dell’Ariete un giugno 2019 indimenticabile per l’amore.

Per gli altri segni dell’oroscopo sarà in generale un mese di transizione, con una serie di inevitabili alti e bassi. Tra quelli che vivranno un mese di giugno 2019 non proprio esaltante, secondo i grafici di Paolo Fox, la Vergine, che dopo un maggio molto positivo vive un inevitabile fase di calo.

Periodo poco fortunato per Capricorno e Acquario: dovrete fare affidamento sulle vostre forze.

