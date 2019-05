Paga la nuova macchina con 66 buste di monetine: i commessi le contano in due giorni | VIDEO

Paga macchina monetine | In Cina a Cangzhou, nella provincia di Hebei, un uomo d’affari ha deciso di pagare la sua automobile nuova in monetine.

L’uomo si è presentato alla concessionaria di automobili con 66 buste piene di monetine. I dipendenti hanno accettato il singolare pagamento del cliente e hanno impiegato due giorni e mezzo per contare i soldi.

Le buste contenevano 17mila euro e la macchina ne costava circa 25mila. La restante parte l’uomo d’affari l’ha pagata con la carta di credito.

Di fronte alla sfida, i commessi non si sono persi d’animo, ma si sono diligentemente divisi in gruppi diversi creando una task force perfettamente organizzata. Alcuni di loro contavano le monete, altri le impacchettavano in modo certosino e senza creare disordine.

Paga macchina monetine | Secondo quanto hanno riportato i media locali, l’uomo avrebbe spiegato di avere voluto spendere tutte le monetine lasciategli dai clienti.

Game of Thrones, la Cina non manda in onda l’ultima puntata della serie

Dazi Cina Usa, la lettera di Nike, Adidas e altri 171 gruppi a Trump per fargli cambiare idea

Austria, la hit “We’re Going to Ibiza” diventa virale dopo le dimissioni di Strache

Cina, crolla il tetto di un locale notturno: almeno 2 morti e 86 feriti

Putin papà di due gemelli, trapelano informazioni sul parto “top secret” di Alina Kabaeva

Huawei sfida Trump e Google: “Abbiamo un’alternativa ad Android”