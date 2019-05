Oroscopo di domani | 24 maggio 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 24 MAGGIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, venerdì 24 maggio 2019:

Oroscopo di domani venerdì 24 maggio 2019 | Cosa dicono gli astri

Amici dell’Ariete, finalmente recuperate quel buonumore che ultimamente vi era mancato.

Una giornata adatta per andare in giro, fare nuove scoperte, soprattutto in campo culturale: magari una visita a un bel museo.

Cari Toro, la Luna in Acquario vi rende particolarmente ansiosi, soprattutto se vi si parano davanti delle difficoltà da affrontare.

Mantenete la calma per evitare polemiche inutili e situazioni che vi potrebbero innervosire. Non reagite alle provocazioni.

L’oroscopo di domani di TPI

Oroscopo di domani 24 maggio 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, siete particolarmente curiosi secondo l’oroscopo di domani. In questi giorni la vostra tendenza al chiacchiericcio è più accentuata del solito.

Se ci sono stati problemi in amore, è il momento di provare a recuperare la vostra storia.

Cari Cancro, grandi novità in arrivo in amore, soprattutto dal weekend.

In generale è per voi un periodo positivo, all’insegna dell’energia, anche se Saturno contro vi crea qualche fastidio.

L’oroscopo di domani di TPI

Amici del Leone, l’oroscopo di domani prevede per voi una giornata sottotono, soprattutto in amore.

Cercate di non arrabbiarvi, per evitare inutili litigi: usate la vostra ironia e buttatela sul ridere.

Oroscopo di domani 24 maggio 2019 | Vergine

Cari Vergine, domani l’oroscopo vede qualche problema per voi in amore. Qualcosa non vi soddisfa e vi provoca ansia.

Cercate di capire da cosa dipendono questi fastidi e come fare per risolverli: restate cauti nei rapporti interpersonali.

Per il vostro segno è una giornata piuttosto sottotono, per fortuna inizia il weekend.

Approfittate di questo fine settimana per recuperare le energie. Novità sul lavoro nei prossimi giorni.

Amici dello Scorpione, l’oroscopo domani vi vede nervosi e particolarmente stressati. Cercate di mantenere la calma.

Evitate polemiche inutili e di rispondere a chi vi provoca, soprattutto sul lavoro.

Oroscopo di domani 24 maggio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, dedicate la giornata di domani 24 maggio 2019 all’amore e alla cura degli affetti più cari, che ultimamente a volte avete trascurato.

Potreste voler sperimentare qualcosa di nuovo sul lavoro: valutate bene prima di decidere.

Amici del Capricorno, i sentimenti sono al top per il vostro segno. Una giornata adatta secondo l’oroscopo di domani per chiarire un malinteso.

Stelle positive per chi vive una relazione di lunga data: potreste decidere di fare un passo importante.

Cari Acquario, l’oroscopo domani 24 maggio 2019 vi vede particolarmente socievoli e in sintonia con gli altri.

Attenzione però a non risultare troppo ficcanaso, per non infastidire chi vi sta attorno.

Amici dei Pesci, in questa giornata siete un po’ dispersivi e confusi, ma attenzione a non trascurare gli elementi davvero importanti.

Concentratevi in particolare sul lavoro. Buone notizie e tanta praticità in amore.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 24 maggio | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

