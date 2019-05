Montalbano La piramide di fango | Commissario | Trama | Anticipazioni | Replica 23 maggio 2019

MONTALBANO LA PIRAMIDE DI FANGO – Il Commissario Montalbano torna con una nuova puntata su Rai 1. Più che nuova, la puntata è una replica. La Rai ha voluto combattere l’attesa dei nuovi episodi (in arrivo soltanto nel 2020) con un ciclo di repliche che ormai sta per volgere al termine.

La prima è stata trasmessa il 1 aprile 2019 e, sin dal principio, il Commissario con le sue avventure ha intrattenuto tantissimi italiani confermandosi una grande fonte di successo nella battaglia per gli ascolti.

La puntata che va in onda giovedì 23 maggio 2019 s’intitola La piramide di fango e si ispira ai racconti presenti nella raccolta “La memoria” del 2014 scritta dal padre di ogni cosa (Andrea Camilleri).

La piramide di fango è stato mandato in onda per la prima volta nel 2016 e, dopo tre anni, torna in prima serata su Rai 1. Vediamo insieme tutte le anticipazioni della puntata.

Montalbano La piramide di fango | Anticipazioni

Di cosa parla La piramide di fango? Il nuovo episodio in onda il 23 maggio apre la narrazione nel cuore della notte. Vigata è colpita da un tremendo temporale. La pioggia copiosa copre le tracce di un uomo gravemente ferito che trova riparo in una grossa condotta idrica in un cantiere. Il cadavere viene trovato la mattina seguente e il caro commissario Montalbano, giunto sul posto, nota immediatamente un dettaglio fuori posto: l’uomo indossa soltanto canottiera e biancheria intima. Ciò significa che la vittima è stata colta di sorpresa dal suo assassino, magari mentre dormiva, e questo suggerisce a Salvo Montalbano che l’uomo doveva abitare nei paraggi per rifugiarsi in quel cantiere in quelle condizioni.

Trovata la casa, esce fuori l’identità della vittima: si tratta di Gerardo Nicotra, un contabile di quella stessa impresa edile del cantiere dove è stato poi trovato morto. Chi avrà ucciso Gerardo? E perché?

Montalbano La piramide di fango | Cast

La piramide di fango è un episodio diretto da Alberto Sironi e scritto da Andrea Camilleri e Francesco Bruni. Chi compare nel cast?

Oltre ai fedelissimi Luca Zingaretti che da anni interpreta l’amato Commissario Montalbano, Cesare Bocci e Peppino Mazzotta, in questa puntata vediamo Sonia Bergamasco nelle vesti di Livia Burlando, Teresa Mannino come Lucia Gambardella, Ubaldo Lo Presti che interpreta il PM Jacono.

E ancora abbiamo Mimmo Mignemi che interpreta Ignazio Nicotra, Tony Laudadio che interpreta Emilio Rosales, Federico Benvenuti nelle vesti della vittima Gerardo Nicotra, Yuliya Mayarchuk che interpreta Inge Schneider e Massimo Spata che interpreta Micheletto.

Montalbano La piramide di fango | Streaming

Il Commissario Montalbano è una grande certezza in casa Rai, motivo per cui la puntata La piramide di fango va in onda giovedì 23 maggio 2019 in prima serata sempre su Rai 1.

