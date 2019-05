MONTALBANO LA PIRAMIDE DI FANGO TRAMA – Il commissario Montalbano torna in prima serata su Rai 1 giovedì 23 maggio 2019 e ripropone al pubblico la puntata in replica La piramide di fango.

Montalbano, che vince quasi sempre le battaglie negli ascolti anche schierando in campo le repliche, questa sera offre al pubblico una puntata che è stata mandata in onda per la prima volta nel 2016 ed è stata tratta dai racconti della raccolta “La memoria” di Andrea Camilleri.

Ma di cosa parla La piramide di fango? Quale sarà il nuovo caso a cui dovrà lavorare il Commissario più amato d’Italia?

Montalbano La piramide di fango trama | Di cosa parla?

Siamo nel cuore della notte e un uomo sguscia, ansimante, verso un cantiere trovando riparo in una condotta idrica. Il suo cadavere viene rinvenuto soltanto la mattina seguente e il commissario Montalbano, appena giunto sul posto, nota un dettaglio chiave: la vittima indossa soltanto biancheria intima, ciò significa che non doveva abitare lontano. L’assassino l’avrà probabilmente colto di sorpresa mentre dormiva e, pur di salvarsi, l’uomo è arrancato fino a quel cantiere senza badare alle condizioni estetiche.

Montalbano e Fazio iniziano a controllare le case nelle vicinanze, ma la ricerca termina quasi subito perché trovano la casa di loro interesse. Finalmente possono identificare la vittima, Gerardo Nicotra, un contabile della stessa impresa edile del cantiere dov’è stato trovato senza vita.

Il Commissario tenta di contattare la moglie Inge, tedesca, ma di lei non vi è alcuna traccia. Una nuova informazione arriva all’orecchio di Montalbano. La giornalista Lucia Gambardella, che si batte contro gli appali truccati di Vigata da anni, gli comunica che un suo informatore, Saverio Psicopo, è scampato a un omicidio. L’aggressore avrebbe voluto zittirlo per sempre perché Psicopo era pronto a denunciare un enorme giro di malaffare e corruzione tra le diverse imprese edili della provincia.

Montalbano, indagando, capisce che i due casi sono legati da un grosso giro di malaffare riguardo gli appalti pubblici. Chi sarà il responsabile? E che fine avrà fatto la moglie del contabile?

La piramide di fango vi aspetta giovedì 23 maggio 2019 su Rai 1 con il Commissario Montalbano e una nuova avventura.