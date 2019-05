Montalbano La piramide di fango streaming | Tv

MONTANBANO LA PIRAMIDE DI FANGO STREAMING – Il Commissario Montalbano torna in tv con un’altra replica. Nella serata di giovedì 23 maggio 2019 va in onda La piramide di fango, una puntata andata in onda per la prima volta nel 2016 e tratta dall’omonimo racconto nella collana “La memoria” di Andrea Camilleri.

Di cosa parla La piramide di fango? La puntata ci porta nel cuore della notte. Vigata è coperta da una fitta pioggia, mentre un uomo in fin di vita cerca riparo in un cantiere. Il cadavere sarà ritrovato la mattina seguente e a lavorare al caso sarà il Commissario Montalbano.

L’uomo, ritrovato in sola biancheria intima, dovrebbe abitare nei paraggi e il Commissario non impiega molto tempo a individuarne l’abitazione così come la sua identità. La vittima è Gerardo Nicotra, un contabile che si occupa della stessa impresa edile del cantiere dove poi è stato trovato morto. Cosa si cela dietro la morte del contabile?

La replica di Montalbano, La piramide di fango, va in onda su Rai 1 questa sera 23 maggio 2019. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, o in versione HD al tasto 501.

Chi ha l’abbonamento a Sky, può trovare Rai 1 al tasto 101 del decoder.

La piramide di fango può essere seguita anche in diretta streaming. Come? Tramite RaiPlay, la piattaforma che mette a disposizione degli utenti tutti i contenuti Rai e in modo del tutto gratuito.

Tramite pc, smartphone e tablet, potete accedere a RaiPlay tramite registrazione (che può avvenire anche tramite Facebook) e seguire i programmi in diretta streaming.

Ma c’è di più. RaiPlay mette a disposizione degli utenti anche la funzione on demand, tramite la quale è possibile recuperare in un secondo momento tutti i programmi e i film mandati in onda.

Motivo per cui, se questa sera avete da fare, Montalbano vi aspetta ugualmente su RaiPlay e Rai 1 con La piramide di fango.