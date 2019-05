MONTALBANO LA PIRAMIDE DI FANGO CAST – Il Commissario Montalbano ha il volto di Luca Zingaretti e giovedì 23 maggio 2019 tornano entrambi in prima serata su Rai 1 per la messa in onda della puntata La piramide di fango. Si tratta di una replica: infatti la prima volta che il pubblico italiano ha potuto ammirare La piramide di fango è stato nel 2016.

Di cosa parla la puntata? Il Commissario ha un altro caso tra le mani: un uomo è stato trovato morto in una grossa tubatura in un cantiere edile. Addosso aveva soltanto canottiera e biancheria intima, un dettaglio che ha spedito Montalbano alla ricerca di un’abitazione nelle vicinanze affinché potesse scoprire l’identità della vittima. E così è stato: l’uomo è un contabile, Gerardo Nicotra, ma anche sua moglie sembra essere scomparsa nel nulla.

La trama completa dell’episodio La trama di fango di Montalbano

Intanto Montalbano, indagando, scopre che anche un’altra potenziale vittima potrebbe essere immischiata nel caso. Chi avrà ucciso il contabile?

Montalbano La piramide di fango cast | Attori

Ovviamente a interpretare il fedele Commissario Montalbano è Luca Zingaretti, volto iconico del piccolo schermo quando si parla del commissario più amato d’Italia.

Al suo fianco vedremo ancora una volta il fedelissimo Cesare Bocci nelle vesti di Mimì e Peppino Mazzotta.

Ne La piramide di fango troviamo Sonia Bergamasco che interpreta Livia Burlando, Teresa Mannino che interpreta Lucia Gambardella la giornalista, Ubaldo Lo Presti invece interpreta il PM Jacono.

Mimmo Mignemi invece interpreta Ignazio Nicotra, mentre Tony Laudadio interpreta Emilio Rosales. Federico Benvenuti si cala nelle vesti della vittima Gerardo Nicotra, mentre Yuliya Mayarchuk interpreta la misteriosa moglie Inge.

Infine, Massimo Spata interpreta Micheletto.

Il Commissario Montalbano torna giovedì 23 maggio 2019 in prima serata su Rai 1 con La piramide di fango.

Tutto quello che c’è da sapere su La piramide di fango di Montalbano