Mondiale Under 20 Italia | Convocati | Come ci arriva | Giocatori | Partite

MONDIALE UNDER 20 ITALIA – L’Italia arriva al Mondiale Under 20, in programma dal 23 maggio 2019 al 15 giugno 2019 in Polonia, con qualche speranza di vittoria. Gli azzurri non sono i favoriti per la vittoria finale, ma mai dire mai… I ragazzi di Nicolato arrivano infatti come vice-campioni d’Europa dopo la finale persa 4-3 ai supplementari contro il Portogallo appena un anno fa all’Europeo Under 19.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL MONDIALE UNDER 20

Di quell’Italia sono “ancora” a disposizione del ct: Plizzari tra i pali, in difesa Bellanova (passato dalle giovanili del Milan al Bordeaux), Bettella, prestato dall’Atalanta al Pescara, e Luca Pellegrini, terzino di proprietà della Roma e rivelazione di questa seconda parte di stagione con la maglia del Cagliari.

A centrocampo occhi puntati su Frattesi, gioiellino della Roma in prestito all’Ascoli, e su Salvatore Esposito, 18enne promessa dell’Inter. In attacco ci si aggrappa ai gol di Andrea Pinamonti, anche lui ex vivaio nerazzurro e autore di una buona stagione con il Frosinone. A disposizione anche Christian Capone del Pescara e Gianluca Scamacca (Sassuolo).

Mondiale Under 20 Italia | I convocati

Di seguito l’elenco completo dei convocati del ct dell’Italia Nicolato per il Mondiale Under 20 in programma in Polonia:

Portieri: Alessandro Plizzari (Milan), Marco Carnesecchi (Atalanta), Leonardo Loria (Juventus).

Difensori: Luca Pellegrini (Cagliari), Alessandro Buongiorno (Carpi), Alessandro Tripaldelli (Crotone), Luca Ranieri (Foggia), Matteo Gabbia (Lucchese), Raoul Bellanova (Milan), Davide Bettella (Pescara), Antonio Candela (Genoa), Enrico Del Prato (Atalanta).

Centrocampisti: Salvatore Esposito (Ravenna), Davide Frattesi (Ascoli), Domenico Roberto Alberico (Hoffenheim), Andrea Colpani (Atalanta).

Attaccanti: Gabriele Gori (Livorno), Marco Olivieri (Juventus), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Andrea Pinamonti (Frosinone), Christian Capone (Pescara).

DOVE VEDERE LE PARTITE DEL MONDIALE UNDER 20

Mondiale Under 20 Italia | Partite

In quale gruppo è stata inserita l’Italia? Quando giocano gli azzurri? Contro chi giocano? Ecco il gruppo e il calendario dell’Italia ai Mondiali Under 20 in Polonia:

Gruppo B: Ecuador, Giappone, Italia, Messico

CALENDARIO

Giovedì 23 ore 18: Messico-Italia

Domenica 26 ore 18: Ecuador-Italia

Mercoledì 29 ore 18: Italia-Giappone

Mondiale Under 20 | Streaming e diretta tv: dove vedere i Mondiali

Dove vedere le partite dell’Italia al Mondiale Under 20 in tv? La 22esima edizione della FIFA U-20 World Cup è in programma in Polonia dal 23 maggio al 15 giugno verrà trasmessa in diretta sui canali satellitari di Sky Sport: Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport Serie A. Alcune gare saranno visibili in chiaro su Rai Sport.

In totale, saranno 52 gli incontri in programma, tutti in diretta su Sky, anche con studi pre e post partita dedicati alle partite della Nazionale all’interno di Sky Sport 24.

E in streaming? Le partite potranno essere seguite in live streaming tramite le piattaforme SkyGO (riservata agli abbonati Sky) e per le partite in onda su Rai Sport, RaiPlay.it (gratis, previa registrazione mail o social).