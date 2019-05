Scontro tra Sea Watch e la Marina italiana sul salvataggio di 80 migranti | Una nave della Marina militare italiana, la P492 Bettica, non sarebbe intervenuta in soccorso di un gommone con 80 persone a bordo, che si trovava al largo della Libia.

A denunciarlo è stato l’account ufficiale Twitter della Sea Watch, l’organizzazione non governativa umanitaria salita alla ribalta nei giorni scorsi per il soccorso a 65 migranti in difficoltà al largo delle coste libiche.

A stretto giro, però, è arrivata, sempre via Twitter, la risposta della marina militare italiana, che ha negato l’omissione di soccorso, aggiungendo che a salvare i migranti è stata uno motovedetta libica, che verosimilmente riporterà i naufraghi in Libia.

