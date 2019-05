“Mark Caltagirone” commenta le foto di Fedez: il botta e risposta su Instagram

Mark Caltagirone Fedez | La storia del finto matrimonio della showgirl Pamela Prati con il presunto imprenditore Marco, detto “Mark”, Caltagirone tiene banco da più di un mese. E proprio quando il caso Prati sembrava ormai arrivato al suo epilogo, a sorpresa è spuntato un nuovo colpo di scena.

A entrare in gioco nella vicenda c’è ora Fedez, personaggio che insieme alla moglie Chiara Ferragni domina le prime pagine di tutte le testate di gossip.

Mark Caltagirone Fedez | Il botta e risposta su Instagram

Tutto è iniziato con una foto pubblicata sul profilo Instagram dal rapper milanese. Fedez nello scatto è insieme a Leone, il figlio.

Un utente misterioso ha commentato il post chiedendo chi fosse l’autore della foto. Alla domanda del follower, Fedez risponde con una battuta facendo riferimento al “caso” del momento, quello appunto del finto matrimonio di Pamela Prati. Il rapper risponde: “Mark Caltagirone”.

A quel punto arriva la replica di un utente, tale ‘Marck Caltagirone’: “Sei hai bisogno di altre foto non esitare a chiamarmi”. Il profilo Instagram è però un fake come è emerso nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso.

In trasmissione l’ex agente della showgirl ha infatti dichiarato che non esiste nessun Mark Caltagirone.

