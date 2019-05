Incendio cornicione – A Roma un ragazzo si è riuscito a salvare da uno spaventoso incendio che ha divorato il suo appartamento scappando sul cornicione. È successo nel quartiere Appio Tuscolano e precisamente al civico 20 di via Niso.

Il giovane è uscito dalla finestra e poi si è steso lungo il cornicione al terzo piano aspettando i soccorsi: solo l’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di evitare il peggio.

Dalle prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite a causa di un cortocircuito scoppiato in cucina per poi propagarsi in fretta. La vittima non ha fatto in tempo a scappare dalla porta di casa e per questo è stato costretto a rimanere in bilico nel vuoto.

L’edificio è stato evacuato e il giovane è stato messo in salvo grazie a un carrello elevatore dei pompieri: nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Il video del salvataggio, diffuso da Stefano Miceli di Roma Pulita, è da brividi anche perché il ragazzo si è mosso pericolosamente per sfilarsi la maglietta. Tutto questo ad altezza considerevole trattandosi del terzo piano.

