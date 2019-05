Giro d’Italia 2019 percorso | Tappe | Altimetria | Da dove passa la Corsa Rosa? | Città

GIRO D’ITALIA 2019 – Sabato 11 maggio 2019 prende il via il Giro d’Italia numero 102 della storia. La corsa rosa. L’evento che tantissimi appassionati italiani e non solo aspettano con ansia. Ma quale sarà il percorso del Giro? Per quale città passeranno i corridori? L’altimetria? I tapponi dolomitici? Tante domande a cui troverete risposta in questo articolo. Di seguito il percorso del Giro d’Italia 2019:

L’edizione 2019 della Corsa Rosa vedrà un percorso spettacolare con tappe dedicate alla velocità e le immancabili montagne con i tapponi dolomitici. Il Giro quest’anno parte da Bologna e chiude a Verona. Come da previsioni, il percorso prevede ben tre cronometro, sei tappe adatte ai velocisti, sette “medie” e soprattutto cinque tappe ad altissima difficoltà. In tutto, sette arrivi in salita. Uno spettacolo.

La Cima Coppi sarà il Passo Gavia con i suoi 2.618 metri, la Montagna Pantani il Mortirolo e la tappa Bartali la Bologna-Fucecchio. Grandi richiami storici con l’omaggio al mito di Fausto Coppi nel centenario della sua nascita con l’arrivo a Novi Ligure e la Cuneo-Pinerolo. Da sottolineare l’arrivo di tappa a L’Aquila, a 10 anni dal tremendo terremoto che la devastò.

Ma vediamo l’altimetria delle Tappe del Giro d’Italia 2019:

Rischio neve.

Dove vedere il Giro d’Italia 2019 in tv o live streaming? Tutte le tappe della Corsa andranno in onda in chiaro, gratis, su Rai 2 e via satellite su Eurosport. Si parte intorno all’ora di pranzo (12,30 – 13) e si segue tutta la tappa. Poi in serata diversi programmi di approfondimento.

In streaming sarà possibile seguire l’evento tramite le piattaforme RaiPlay.it ed EurosportPlayer.

