Gessica Notaro chi è | All Together Now | Instagram | Miss Italia

GESSICA NOTARO CHI È – Stasera su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata di All Together Now, il nuovo programma della rete ammiraglia di Mediaset condotto da Michelle Hunziker e J-Ax.

Il programma, che va in onda per sei puntate su Canale 5, è prodotto da Endemol Shine Italia ed è ospitato negli studi di Tor Cervara a Roma. Lo scopo del programma è quello di far esibire degli aspiranti cantanti sul palcoscenico davanti un muro di 100 persone. Più persone si alzano, più alto sarà il punteggio del concorrente.

All Together Now si prepara a fare posto a nuovi ospiti all’interno della speciale giuria. Tra loro spunta il nome di Gessica Notaro, l’ex volto di Miss Italia tornata sotto i riflettori per via di alcune polemiche riguardo Francesca De André e Pamela Prati.

Gessica Notaro smonta Pamela Prati in due minuti: ecco cosa ha detto su Rai 1

Gessica Notaro contro Francesca De André per quel “Lo brucio vivo”

Ma chi è Gessica Notaro? Quali sono la sua carriera e la sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Gessica Notaro chi è | Età, biografia e carriera

Gessica è nata il 27 dicembre 1989 a Rimini.

Ha madre argentina e padre calabrese. Ha trascorso l’infanzia e la giovinezza nella città romagnola, dove ha lavorato come addestratrice di delfini nel parco acquatico.

La ragazza ha subito due traumi durante la gioventù: un tumore ha portato via suo padre e uno dei suoi due fratelli si è tolto la vita nel 2011.

Negli anni 2000 si iscrive a vari concorsi di bellezza, vincendo il titolo di Miss Romagna e arrivando finalista a Miss Italia 2007.

Inoltre, ha partecipato come ballerina al programma televisivo Quelli che il calcio e alle selezioni di Amici, non riuscendo però ad entrare nella scuola.

Nel 2018 è stata una delle concorrenti del programma televisivo targato Rai Ballando con le stelle.

Gessica Notaro chi è | Vita privata

Dal 2019 Gessica è fidanzata con Marco, un ragazzo italiano che non fa parte del mondo dello spettacolo

Prima di lui, l’ex concorrente di Ballando con le stelle è stata fidanzata con Allen Esposito Linares.

In passato, infine, è stata a lungo legata a Jorge Edson Tavares, l’uomo che l’ha aggredita buttandole addosso dell’acido.

Gessica Notaro chi è | L’aggressione con l’acido

La sera del 10 gennaio 2017 l’ex fidanzato di Gessica, Jorge Edson Tavares, l’ha aggredita sotto casa buttandole addosso dell’acido che l’ha colpita in faccia e, scivolando, su un fianco. In particolare, l’incidente le ha compromesso la vista ad un occhio.

Già da qualche mese la ragazza lo aveva denunciato per le continuepersecuzioni e appostamenti. Per questo motivo a Tavares era stato imposto l’obbligo di stare a cinquanta metri di distanza dalla Notaro.

Attualmente Gessica sta affrontando terapie giornaliere molto costose per impadronirsi di nuovo della sua faccia e per tornare a vedere bene con entrambi gli occhi.

Sta anche lottando perché sia introdotta una legge per omicidio d’identità.

La Notaro pubblica 2 foto scattate subito dopo l’aggressione con l’acido

Gessica Notaro chi è | Instagram

Gessica Notaro è molto attiva sui social, in particolare su Instagram (qui il suo profilo) e su Facebook, dove ha una pagina.

La ragazza ha anche un sito web.