Francesca Costa derubata, alla madre di Nicolò Zaniolo portati via Rolex e contanti

Un Rolex, i soldi e le chiavi della macchina. La madre di Nicolò Zaniolo, la giovane stella della Roma, è stata derubata il 23 maggio a Roma. Francesca Costa si trovava in viale dell’Aeronautica, nel quadrante sud della Capitale, quando è stata avvicinata da due uomini che, in moto, l’hanno minacciata.

La donna ha subito consegnato ai due l’orologio e i contanti, aggiungendo anche le chiavi della sua auto, che però non è stata portata via. Quando i due si sono allontanati in moto, la donna ha subito allertato le forze dell’ordine. I carabinieri hanno avviato le indagini e si sono messi sulle tracce dei due, italiani secondo il racconto della donna.

Sui social è comparso anche un commento del numero 22 della Roma: “Mia mamma per la seconda volta ringrazia chi si è permesso di rubare qualcosa che non gli appartiene. Troppo facile vedere una donna sola, minacciarla e di conseguenza derubarla delle sue cose… poi non lamentatevi”.

Non è la prima volta che la madre del talento giallorosso subisce una rapina. Ad aprile alla donna era stata rubata l’auto. Quella stessa Bmw che i due non hanno voluto. Infatti, a poche ore dal furto, l’auto era stata riconsegnata alla legittima proprietaria.

Francesca Costa vive a Roma insieme al figlio. Lui, nato a Massa ma cresciuto a La Spezia, si è trasferito nella Capitale nel 2018 quando viene ceduto dall’Inter alla Roma. Amatissimo dai tifosi giallorossi, Zaniolo è diventato famoso agli occhi dei più anche per la madre. Francesca Costa, infatti, è una vera e propria reginetta dei social.

A colpi di selfie, mamma Zaniolo – come ormai è conosciuta – ha conquistato tifosi e non. Molto si parla di Nicolò, ancor più della madre, che è la prima fan del figlio.

