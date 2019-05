Milano, turista francese fa il bagno nuda nella fontana di Apple

Fontana nuda Milano – Dopo un maggio più freddo del solito, complici i cambiamenti climatici denunciati da Greta Thunberg, finalmente a Milano è arrivata la primavera: bisogna festeggiare.

Forse ha pensato questo la ragazza che, nella serata di mercoledì 22 maggio, si è sfilata tutti i vestiti e si è tuffata, nuda come mamma l’ha fatta, nella fontana di piazza del Liberty a pochi passi dall’ingresso del flagship store di Apple.

La giovane, una turista francese di 24 anni, è stata segnalata alle forze dell’ordine meneghine da alcuni testimoni verso le 22.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, lei era già uscita dall’acqua: camminava lungo corso Vittorio Emanuele, indossando indumenti che sembra le siano stati offerti dai passanti.

Alla richiesta dei poliziotti di favorire un documento per farsi identificare, la donna ha reagito con stupore: “No sapevo fosse vietato in Italia”. Poi ha aggiunto, per giustificarsi: “Non credevo di fare qualcosa di male”.

Stando alle informazioni diffuse dalla questura del capoluogo lombardo, la ragazza non aveva bevuto alcolici né assunto sostanze stupefacenti.

Non sono stati presi provvedimenti a suo carico, ma c’è chi ipotizza di denunciarla per atti osceni in luogo pubblico.

Non si tratta del primo episodio del genere, nel Belpaese. Nel 2017 una turista milanese era stata fotografata mentre prendeva il sole nuda e distesa nella fontana di Trevi, a Roma.

A gennaio 2018, invece, sempre nella Capitale, una clochard di origini senesi era stata immortalata in video amatoriali poi finiti su Youtube mentre era intenta a fare un bagno nella fontana dei Quattro fiumi in piazza Navona.

La donna senza fissa dimora, per ora, ha avuto meno fortuna della turista francese a Milano: nel suo caso la denuncia per atti osceni si è concretizzata.

