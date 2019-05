Fai bei sogni Trama | Rai 3 | Valerio Mastandrea | Massimo Gramellini

FAI BEI SOGNI FILM TRAMA – Questa sera, 23 maggio 2019, sarà in onda su Rai 3 il film Fai bei sogni del regista Marco Bellocchio, ispirato all’omonimo romanzo autobiografico dell’autorevole giornalista Massimo Gramellini.

Il protagonista è il romano Valerio Mastandrea, con Benetrice Bejo e Guido Caprino che ricoprono ruoli secondari

Il film andrà in onda in prima serata su Rai 3 a partire dalle 21.30.

La pellicola distribuita da 01 Distribution è stata presentata al festival di Cannes del 2016.

Ha ricevuto, inoltre, diverse candidature al David di Donatello 2017 e vinto il Nastro d’Argento dello stesso anno per la miglior scenografia e per il miglior montaggio.

Tutto su Fai bei sogni, la pellicola ispirata al romanzo di Gramellini in onda stasera su Rai 3

Fai bei sogni Trama | La storia

Il film comincia nella Torino degli anni ’60. Il protagonista è Massimo Gramellini, all’epoca un bambino di 9 anni studente delle scuole elementari.

Una notte sua madre, dopo avergli augurato la buonanotte dicendogli “Fai bei sogni” (da qui il titolo del romanzo e di questa pellicola), muore in circostanze per niente chiare. Neanche il padre riesce a dargli spiegazioni sulla vicenda.

A questo punto la storia si sposta negli anni ’90, nei quali troviamo Massimo ormai adulto ( interpretato da Valerio Mastandrea). È un affermato giornalista inviato a Sarajevo, in Bosnia, nel pieno della guerra.

Non conduce una vita facile: i debiti lo stanno distruggendo e inoltre soffre di tachicardia parossistica.

Leggendo una lettera al giornale in cui lavora, tornano in lui i dubbi riguardo come sia andata realmente la sera della morte della madre.

Andrà quindi alla ricerca della verità con l’aiuto prezioso di Elisa, una giovane ragazza che lo accompagnerà nel suo viaggio.

Fai bei sogni Trama | Trailer

Ecco il trailer del film di Marco Bellocchio con Valerio Mastandrea nei panni di Massimo Gramellini.