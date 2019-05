Fai bei sogni film | Trama | Trailer | Cast | Streaming | Rai 3

Questa sera, 23 maggio 2019, andrà in onda su Rai 3 il film Fai bei sogni di Marco Bellocchio, ispirato all’omonimo romanzo autobiografico di Massimo Gramellini.

Il film andrà in onda in prima serata su Rai 3 a partire dalle 21.30.

Ma qual è la trama di questo film? E il cast? C’è un trailer? Scopriamolo subito.

Fai bei sogni film | Trama

Il film racconta la storia della difficile ricerca di una verità nascosta e allo stesso tempo della paura del protagonista di scoprirla.

Il protagonista è Massimo Gramellini, che la mattina del 31 dicembre 1969, alla tenera età di 9 anni, scopre la notizia più difficile da affrontare per un bambino: sua madre è morta.

Massimo cresce e diventa un giornalista ma non dimentica mai la vicenda che l’ha segnato per tutta la vita.

Dopo essere rientrato dalla guerra in Bosnia dove era stato inviato, incontra Elisa, una giovane ragazza che lo accompagnerà nella ricerca della verità.

Fai bei sogni film | Trailer

Qui il trailer ufficiale del film con protagonista Valerio Mastandrea.

Fai bei sogni film | Cast

Il film biografico di genere drammatico del 2016 ha come protagonista assoluto l’attore romano Valerio Mastandrea nel ruolo di Gramellini.

L’attrice argentina naturalizzata francese Berenice Bejo interpreta Elisa, mentre un attore in rampa di lancio come Guido Caprino si mette nei panni del padre di Massimo.

Da segnalare sono anche le interpretazioni di Fabrizio Gifuni nel ruolo di Athos Giovanni, di Roberto Herlitzka nei panni di Ettore e di Miriam Leone che interpreta Agnese.

Fai bei sogni film | Streaming

Scopriamo insieme dove vedere il film di Marco Bellocchio ispirato alla vita di Massimo Gramellini in tv e in streaming.

Il film è visibile in tv su Rai 3 al tasto tre del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 503 per chi volesse approfittare della visione in HD.

Fai bei sogni è disponibile in streaming e on demand sul sito e sull’app di RaiPlay. Il servizio è gratuito e necessita soltanto della registrazione.

