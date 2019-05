Europee 2019 news 23 maggio | Elezioni europee | Elezioni europee Regno Unito

Europee 2019 – L’Italia si prepara a votare per il rinnovo del Parlamento europeo, ma le urne si sono aperte oggi 23 maggio nel Regno Unito e in Olanda [come si vota alle elezioni europee].

Europee 2019 news | Regno Unito

Regno Unito al voto per le europee. Alla vigilia del voto la tensione nel Regno Unito è salita notevolmente. La sera del 22 maggio i media inglesi hanno lanciato l’allarme su un “golpe” interno al partito Conservatore: i tories sembravano intenzionati a mettere fine alla premiership di Theresa May cambiando le regole interne per poter presentare nuovamente una mozione di sfiducia contro la loro leader.

> Brexit, la premier May in bilico: i conservatori vogliono sfiduciarla

> Il Regno Unito vota per le Europee ma May è sull’orlo delle dimissioni

A premere per le dimissioni di May sono soprattutto i ministri sostenitori della Brexit delusi dalla premier e dal crollo del partito Conservatore nei sondaggi alla vigilia delle elezioni europee.

Secondo le previsioni ci sarà invece un boom del partito di Nigel Farage, quello pro-Brexit.

Hanno già votato anche i leader: con il laburista Jeremy Corbyn, accompagnato dalla moglie Laura Alvarez, più mattiniero di tutti. Ai seggi sono chiamati i britannici over 18 e i cittadini Ue residenti sull’isola che si siano registrati nelle settimane scorse.

Il Regno, che partecipa a questo appuntamento solo a causa del rinvio della ratifica della Brexit decretata dal referendum di tre anni fa, deve eleggere 73 eurodeputati: 70 in Gran Bretagna e 3 in Irlanda del Nord.

L’affluenza è tradizionalmente più bassa rispetto alle politiche, ma la polarizzazione della Brexit fa prevedere un incremento. I risultati arriveranno domenica. E i sondaggi danno per favorito attorno al 30 per cento, se non di più, il Brexit Party di Nigel Farage, con un tracollo dei Tory della premier Theresa May, in piena crisi.

Europee 2019 news | Francia

Le Pen in volata nei sondaggi mentre Macron arranca. Questo è quanto emerge dallo studio Harris Interactive per Le Figaro. Il Rassemblement National di Marine Le Pen continua a salire in vista delle elezioni europee di domenica.

Secondo un ultimo sondaggio realizzato dall’Istituto Harris Interactive-Epoka per Le Figaro, il partito francese alleato di ferro della Lega di Matteo Salvini si conferma al primo posto, con il 24 per cento delle preferenze, staccando la République en Marche del presidente Emmanuel Macron, al 22,5 per cento. I Républicains confermano la terza posizione, lontano dietro ai due principali contendenti, al 12,5 per cento.

Europee 2019 news | Decreto sicurezza bis

Lo scontro sul decreto Sicurezza bis alla vigilia delle urne non si placa e si sposta anche in televisione. Durante la registrazione della puntata di “Porta a Porta”, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha annunciato che la manovra è pronta ed è a prova di approvabilità.

Notizia confermata anche il premier Giuseppe Conte, che he però specificato che il provvedimento non sarà approvato prima dell’inizio della prossima settimana, ossia dopo il voto europeo.

Salvini: “decreto sicurezza bis pronto e approvabile”. Ma Conte rinvia tutto alla prossima settimana

“Questo decreto il presidente della Repubblica Mattarella ce l’ha già: qui c’è il frutto del lavoro di questi giorni. Il decreto è pronto in tutto il suo articolato, 18 articoli. Il più importante è la lotta alla mafia e camorra”.

Europee 2019 news | Berlusconi

Sempre tramite il piccolo schermo arriva il messaggio del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

“Nelle democrazie è importante il voto di tutti ma ricordatevi che quando Ponzio Pilato chiese al popolo se volevano liberare Gesù o Barabba, scelse Barabba”, ha dichiarato il Cavaliere durante la registrazione della puntata di Matrix. “Non c’è niente da fare, il popolo è sempre lo stesso. Dico agli italiani votate FI”.

Europee 2019 news | Salvini

“Domenica ribalteremo le regole europee: la Lega sarà tra i primi partiti”: questo il pronostico del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite al programma Mattino Cinque, parlando delle previsioni per il voto europeo del prossimo 26 maggio.

“Domenica si vota per l’Europa, e se ci danno forza la cambiamo. L’Europa ci entra in casa, in banca, nel frigorifero… ci riguarda! In Italia a livello politico non cambierà nulla. Spero che i toni si rilassino”, ha proseguito il leader del Carroccio.

