EPCC 2019 – Da giovedì 11 aprile 2019 torna su Sky Uno E poi c’è Cattelan (EPCC), programma targato Sky condotto da Alessandro Cattelan che vedrà tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo e non solo alla scrivania del popolare conduttore.

AGGIORNAMENTO 23 MAGGIO 2019 – Questa sera 23 maggio 2019 va in onda su Sky Uno l’ultima puntata di Epcc, il programma di Alessandro Cattelan che da anni appassiona il pubblico con le sue interviste giocose e irriverenti.

Oggi dalle 21.15 per la settima e ultima puntata gli ospiti di E poi c’è Cattelan sono Alberto Tomba, icona dello sport italiano, e l’astronauta Paolo Nespoli.

Questo e tanto altro nella puntata di questa sera di Epcc, in onda alle 21:15 su Sky Uno.

AGGIORNAMENTO 16 MAGGIO 2019 – La sesta puntata di Epcc, E poi c’è Cattelan, va in onda questa sera. Ospiti degli studi Sky saranno Gianluigi Buffon e Chadia Rodriguez.

Mentre Buffon parlerà della sua esperienza nel mondo del calcio, tra i Mondiali del 2006 e la sua attuale carriera in Francia, Chadia Rodriguez è un giovane talento del trap italiano che compare per la prima volta in televisione per parlare della sua musica.

Nel mezzo, Cattelan giocherà a calcio con Buffon. Questo e tanto altro nella puntata di questa sera di Epcc, in onda alle 21:15 su Sky Uno.

AGGIORNAMENTO 9 MAGGIO 2019 – Questa sera torna Epcc, il programma condotto da Alessandro Cattelan giunto alla sua quinta puntata per quest’edizione 2019. Tanti gli ospiti che si susseguono negli studi Sky e, per quest’appuntamento del giovedì, Cattelan farà posto a tre volti del mondo dello spettacolo italiano.

Il primo è Sergio Locatelli, chef proveniente dal mondo di MasterChef che testerà le doti culinarie di Cattelan. Il secondo è Alessandro Borghi, attore amatissimo nel panorama italiano che rivelerà cos’ha a che fare lui con i Backstreet Boys. Infine, il rapper Salmo che si esibirà in una particolare performance per le strade di Milano.

Questo e tanto altro per il quinto appuntamento di Epcc, in onda alle 21:15 su Sky Uno.

AGGIORNAMENTO 2 MAGGIO 2019 – Anche questa sera torna EPCC, il programma condotto da Alessandro Cattelan in onda su Sky Uno. Due ospiti speciali questa sera animeranno lo studio di Cattelan: si tratta degli arcinemici Salvatore Esposito e Arturo Muselli, che in Gomorra – La serie interpretano rispettivamente Genny Savastano e Enzo “Sangue Blu”.

Oltre a loro due, ci sarà un terzo ospite che sarà protagonista del quiz “Guess my hater”, una sorta di indovina chi al quale parteciperanno anche i due attori presenti in studio.

AGGIORNAMENTO 11 APRILE 2019 – Finalmente ci siamo. Torna questa sera dalle 21.15 su Sky Uno Epcc – E poi c’è Cattelan, il late show condotto da Alessandro Cattelan e giunto alla settima stagione. Dopo il successo dell’anno scorso, Epcc viene confermato in prima serata, ogni giovedì su Sky Uno. Il format è sempre lo stesso: grandi ospiti amati dal pubblico pronti a raccontarsi con ironia e senza prendersi sul serio chiacchierando attorno alla scrivania del conduttore.

In questa prima puntata, in onda questa sera giovedì 11 aprile, previsti due super ospiti: direttamente da New York il presentatore del Tonight Show Jimmy Fallon. Ancor prima il cantante Marco Mengoni, pronto a partire con un nuovo tour in giro per l’Europa.

Gli ospiti della prima puntata, in onda giovedì 11 aprile 2019 alle ore 21,15, saranno Marco Mengoni e Jimmy Fallon, il conduttore del ‘Tonight Show’ che il conduttore italiano ha sempre considerato uno dei suoi modelli di riferimento.

Ad annunciare la partenza col botto, è stato lo stesso Cattelan, postando su Instagram una foto che lo ritrae mentre scherza con Fallon nello studio televisivo di quest’ultimo a New York. “Mamma ragazzi che giornata… L’11 Aprile ricomincia #EPCC e abbiamo spinto fortissimo sull’acceleratore – le parole di Alessandro Cattelan -. Siamo arrivati dove nessuno era mai stato prima e ce la siamo goduta dal primo all’ultimo minuto!”.

“Il mio vocabolario inglese non è abbastanza ampio per spiegare con le parole quanto sono grato per il tempo e l’energia che mi hai dato – ha poi scritto il conduttore di EPCC 2019 in inglese -. Sei una persona speciale! Grazie, grazie, grazie!”.

Stima ricambiata dallo stesso Fallon, che a sua volta ha postato su Instagram una foto con il conduttore italiano: “Mi sono imbattuto nella versione italiana di me, alecattelan, e abbiamo fatto una bella chiacchierata. Ragazzo divertente”.

Qual è il cast di EPCC 2019? Come nelle passate edizioni accanto al conduttore e mattatore del programma Alessandro Cattelan ci saranno una house band: gli Street Clerks, ex-concorrenti di X Factor, l’autore e spalla Marco Villa e Carlo Crocchiolo.

Tutte le puntate di E poi c’è Cattelan vanno in onda il giovedì sera alle 21,15 su Sky Uno (canale 108 di Sky; 311 o 11 del digitale terrestre). È possibile seguire le puntate in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGO, che consente di poter seguire i programmi della tv satellitare da pc, smartphone e tablet.

Sempre su SkyGO, dopo la messa in onda, grazie al servizio on demand, sarà possibile recuperare tutte le puntate perse.

