EPCC 2019 ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA – Questa sera, giovedì 23 maggio 2019, va in onda su Sky Uno l’ultima puntata di Epcc, lo show condotto da Alessandro Cattelan.

Si tratta quindi dell’ultimo episodio per i tanti fan dello show, giunto alla settima puntata. Appuntamento su Sky Uno dalle 21.15, oltre che on demand in qualsiasi momento.

Epcc, tutto quello che c’è da sapere su E poi c’è Cattelan

Quali ospiti animeranno gli studi di Sky questa sera? E cosa succederà nel corso della puntata? Scopriamolo insieme.

Epcc 2019 anticipazioni ultima puntata | Alberto Tomba

Il gigante dello sci italiano Alberto Tomba è ospite per la prima volta a Epcc – E poi c’è Cattelan. Un’occasione per ripercorrere la sua carriera e i successi che l’hanno reso uno degli sportivi italiani più premiati della storia, oltre che una vera icona per un’intera generazione di appassionati.

Nella puntata di stasera 23 maggio 2019 di Epcc, Alberto Tomba racconterà quello che sono le sue passione e hobby una volta appesi gli sci al chiodo. Ne vedremo come sempre delle belle grazie all’ironia e allo stile di Alessandro Cattelan.

Epcc 2019 anticipazioni ultima puntata | Paolo Nespoli

Altro ospite della serata finale di Epcc 2019 è Paolo Nespoli, l’astronauta italiano più famoso. Un’occasione per scoprire tutti i segreti dello spazio, un mondo che da sempre affascina tutti gli italiani.

Paolo Nespoli, per tre volte in orbita, con un totale di oltre 300 giorni trascorsi tra le stelle, racconterà il lavoro che ha svolto e le ricerche scientifiche compiute nelle sue missioni. Ad Alessandro Cattelan nell’ultima puntata di oggi 23 maggio 2019 Nespoli parlerà anche della vita di tutti i giorni per chi vive all’interno delle navicelle spaziali.

Appuntamento dunque questa sera 23 maggio 2019 con l’ultima puntata di Epcc 2019. Giovedì prossimo, 30 maggio, sempre alle 21.15 su Sky Uno, andrà in onda un best of di qeusta stagione di Epcc, con le interviste più belle.

Dove vedere Epcc in streaming