Emma Bonino Mi Ami festival | “Troppo donna per fare politica. Troppo ribelle per essere una donna. Troppo giovane per fare sul serio e poi di colpo troppo anziana per essere presa sul serio. Troppo radicale per piacere a tanti, troppo amata per essere votata. Sempre troppo, sì. E ne sono fiera. E sono convinta che non è mai troppo tardi di sforzarsi di dire la cosa giusta e soprattutto di fare la cosa giusta”.

In un post su Facebook gli organizzatori del Mi Ami Festival, in programma a Milano dal 24 al 26 maggio, annunciano la presenza della senatrice Emma Bonino che terrà il comizio finale proprio sullo storico palco Pertini.

Prima dei concerti serali sarà il momento per riflettere, parlare di politica assieme ai più giovani che sono dall’inizio della campagna elettorale europea al centro dell’interesse di +Europa, il movimento guidato dall’esponente del Partito Radicale.

“Cari ragazzi, è tempo di schierarsi. Adesso tocca a voi decidere. Il destino dell’Europa il 26 maggio sarà nelle vostre mani e ogni vostro voto sarà decisivo per stabilire quale strada prenderà la storia del nostro continente. Ci saranno diversi simboli sulla scheda, ma sono solo due le opzioni: andare indietro o avanti”.

Il festival milanese è giunto alla sua quindicesima edizione. Musica e arte si fondono nella tre giorni diventata appuntamento fisso per molti. Quest’anno a impreziosire ancor di più l’evento milanese ci sarà la presenza della senatrice, che senz’altro riceverà l’apprezzamento dei tanti giovani che arriveranno a Milano per il primo giorno del Mi Ami.

