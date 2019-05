Elezioni Europee 2019 Sconti biglietti | Tariffe agevolate | Treno | Trenitalia | Frecciarossa | Italo | Trenord | Navi | Aereo | Alitalia

ELEZIONI EUROPEE 2019 VIAGGI – Chi viaggia per votare alle Elezioni Europee 2019, chi si mette in viaggio per raggiungere il proprio seggio, può usufruire di alcuni vantaggi, sconti, tariffe agevolate. Ecco qui le principali informazioni per chi vuole raggiungere la località di residenza con biglietti scontati di treno, aereo e non solo.

I viaggi in vista delle Elezioni Europee e Amministrative di domenica 26 maggio interessano migliaia di studenti e lavoratori fuori sede che hanno mantenuto la residenza nel loro comune di provenienza. Sono quindi interessati tutti coloro che sono costretti ad un domicilio lontano da casa.

Gli sconti sono utili per evitare, che la giornata elettorale si trasformi per chi studia o lavora in una città molto distante da quella di residenza un vero e proprio salasso. Sono previsti sconti sia per i viaggi su treni, aerei e navi, con specifiche tariffe agevolate, ma anche per il pedaggio ai caselli autostradali.

Elezioni Europee 2019 Sconti biglietti | Treno | Trenitalia | Frecciarossa | Regionali

Per quanto riguarda gli elettori che si spostano in treno, Trenitalia spiega che i viaggiatori potranno ottenere uno sconto solo per viaggi di andata e ritorno, nel livello Standard delle Frecce e in seconda classe sugli altri treni. L’agevolazione si chiama ‘Viaggi degli elettori’ prevede, per i treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity Notte e servizio cuccette, una riduzione del 70% rispetto al prezzo Base del biglietto. Per i treni regionali è prevista una riduzione del 60% sul prezzo del biglietto. Per quanto riguarda le Frecce viene offerto con riduzione un biglietto Standard, mentre per i regionali il biglietto è di seconda classe.

Ci sono delle indicazioni chiare anche sulle date: il viaggio di andata non può avvenire prima di venerdì 17 maggio 2019 e quello di ritorno non oltre mercoledì 5 giugno 2019. Per quanto riguarda l’eventuale ballottaggio tra candidati sindaci in programma domenica 9 giugno 2019. In questo caso il viaggio di andata non può essere effettuato prima di venerdì 31 maggio 2019 e quello di ritorno non oltre mercoledì 19 giugno 2019.

Per usufruire degli sconti gli elettori dovranno esibire, nelle biglietterie e nelle agenzie di viaggio autorizzate, due documenti: un documento di identità e una tessera elettorale. Chi è sprovvisto di tessera elettorale dovrà sottoscrivere e presentare una dichiarazione sostitutiva per il viaggio di andata. Per il viaggio di ritorno l’elettore dovrà esibire, oltre ai titoli di viaggio, anche la tessera elettorale regolarmente timbrata o un’apposita dichiarazione del presidente del seggio elettorale che attesti l’avvenuta votazione.

Elezioni Europee 2019 Sconti biglietti | Treno | Italo

Per quanto riguarda i treni ad alta velocità di Italo e gli sconti per votare alle Europee è possibile acquistare il biglietto di andata e ritorno con riduzione fino al 26 maggio, giorno di apertura dei seggi. La tariffa è Flex o Economy, in ambiente Smart o Comfort. Per procedere all’acquisto bisogna effettuare operazione a partire da una specifica pagina del sito. Il viaggio di andata deve avvenire in una data compresa tra venerdì 17 maggio e domenica 26 maggio, il viaggio di ritorno invece deve essere programmato per una data compresa tra domenica 26 maggio e mercoledì 5 giugno. Lo sconto è pari al 60%.

Italo mette a disposizione dei suoi clienti anche un numero telefonico di assistenza, 892020,, per modificare o cancellare il biglietto. La cancellazione è consentita fino a pochi minuti prima della partenza del treno di andata. Per usufruire dello sconto bisogna cliccare sul sito alla pagina ‘Acquista con sconto elezioni’ e scegli tratta e data di viaggio. Bisogna poi selezionare una delle due tariffe abbinate allo sconto e procedere con la prenotazione.

Nel viaggio di ritorno sarà obbligatorio esibire al capotreno la tessera elettorale con il timbro della votazione avvenuta.

Elezioni Europee 2019 Sconti biglietti | Treno | Trenord

Come avviene per i treni regionali Trenitalia anche Trenord applica uno sconto del 60% sui viaggi di andata e ritorno in seconda classe, con esclusione del Malpensa Express. Per essere in regola con i controlli, gli elettori dovranno avere con sé documento di identità tessera elettorale, sia per l’acquisto che per il controllo a bordo del treno. In alternativa alla tessera è possibile esibire la dichiarazione del presidente di seggio.

Per quanto riguarda le date, gli elettori che si serviranno di Trenord con uno sconto devono viaggiare nel periodo compreso tra venerdì 17 maggio e domenica 26 maggio per tornare a casa e tra domenica 26 maggio e mercoledì 5 giugno per il ritorno.

Elezioni Europee 2019 Sconti biglietti | Navi | Tirrenia | Caronte

Sono previsti sconti sui biglietti anche per chi viaggia via mare.

La Società Compagnia Italiana di Navigazione, che effettua il servizio di collegamento con Sardegna, Sicilia e Isole Tremiti, applica per chi viaggia per andare a votare alle Elezioni Europee 2019 una tariffa agevolata con una riduzione del 60% del nolo passeggeri della sola tariffa ordinaria. Nel caso di elettori con diritto alla in qualità di residenti, si applica la tariffa residenti, ad eccezione dei casi in cui la tariffa per gli elettori sia più vantaggiosa.

Una simile direttiva è quella della Regione Siciliana – Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – alla Società Caronte & Tourist Isole Minori, che assicura il collegamento di linea tra la Sicilia e le sue isole minori.

Elezioni Europee 2019 Sconti biglietti | Aereo | Alitalia

Agevolazioni anche per i viaggiatori che si spostano con l’aereo. Alitalia per per chi torna verso il comune di residenza applica uno sconto sul biglietto aereo pari a 40 euro, che si applica sulla tariffa del biglietto di andata e ritorno se superiore a 40 euro, escluse le tasse e i supplementi. In questo caso si può partire tra sabato 18 maggio e domenica 26 maggio mentre il volo di ritorno deve essere programmato per il periodo compreso tra il giorno del voto, il 26, e domenica 2 giugno. L’elettore al check-in e all’imbarco dovrà esibire la tessera elettorale o la dichiarazione sostitutiva del presidente del seggio.

Elezioni Europee 2019 Sconti biglietti | Autostrade | Pedaggio

Infine, il pedaggio autostradale. L’Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori (Aiscat) ha fatto sapere, come spiega il sito del Ministero dell’Interno, che le concessionarie autostradali applicheranno l’esenzione dal pagamento del pedaggio su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esazione di tipo ‘aperto’.​

Ovviamente per avere tutte le informazioni aggiornate sulle tariffe agevolate, sia di treni, che aerei, navi, traghetti, è consigliabile verificare anche quanto pubblicato sui siti ufficiali delle singole compagnie.