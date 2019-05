Chiara Ferragni, un grande annuncio in arrivo

Chiara Ferragni annuncio Instagram | Chiara Ferragni lo annuncia sui social: grandi notizie alle porte.

In una Storia su Instagram pubblicata giovedì 23 maggio, l’imprenditrice digitale più famosa d’Italia lascia presagire ai suoi followers che qualcosa di importante sta per succedere… ma di cosa si tratta?

Su Instagram, Chiara Ferragni, che a Cannes ha sfoggiato un caschetto impeccabile poi rivelatosi una parrucca, resta per il momento sibillina: “Nuovo post. Grandi notizie in arrivo oggi e lunedì”.

A tre ore dalla pubblicazione della Storia su Instagram, vige ancora il silenzio. Ma scivolando sul profilo social del marito di Chiara, il rapper italiano Fedez, si può trovare un possibile indizio. In una Storia pubblicata dal cantante si vede Leone, il figlio avuto con Chiara, gattonare per casa. Sotto, una frase misteriosa e intrigante: “Cucciolata in arrivo”.

Chiara Ferragni annuncio Instagram | Cos’abbia voluto dire il cantante con questa frase, non si sa con precisione, ma sul web si sta già diffondendo la voce di una possibile gravidanza di Chiara Ferragni.

Ai fan, non resta che attendere.

