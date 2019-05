Bus fiamme Roma | Un bus di linea ha preso fuoco, in pieno centro di Roma. È successo nella mattina del 23 maggio in via Sistina, dove è andato in fiamme un mezzo elettrico. Si tratta dell’ennesimo caso di insicurezza dei mezzi pubblici della Capitale.

> Perché gli autobus a Roma continuano a prendere fuoco?

Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. È accaduto intorno alle 7.30. A quanto riferito dai pompieri si tratta di un bus a energia elettrica.

Dalle prime informazioni, sembra che l’autista abbia fatto scendere dal mezzo i passeggeri impauriti.

Nessuno è rimasto ferito grazie alla prontezza dell’autista che, appena compreso la gravità della situazione, ha fatto scendere tutti i passeggeri. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia locale di Roma Capitale. Risulta al momento chiusa al traffico via Sistina, da via Crispi a piazza Trinità dei Monti, al centro della Capitale.

Metro Roma

La situazione dei trasporti nella Capitale è critica: gli eventi recenti riguardano quasi un mese e mezzo di chiusura della metro a scopo preventivo, e gli incidenti alle fermate di Barberini e Repubblica.

Oltre ai problemi per le scale mobili a Spagna, è stato annunciato un possibile slittamento della riapertura della stazione di piazza della Repubblica, chiusa a fine ottobre 2018 dopo un incidente a una scala mobile che ha causato il ferimento di 24 persone.

Atac nel corso della Commissione Mobilità ha reso noto che la ditta Otis, che ha realizzato e riparato la struttura, ha prodotto una relazione che prevede 8 settimane di lavoro per completare l’intervento di ripristino delle scale mobili.

Al momento restano chiuse le fermate Repubblica e Barberini e i cittadini continuano a protestare per le condizioni del trasporto pubblico.

