Ascolti tv ieri sera 22 maggio 2019 | Dati auditel | Share | Duisburg linea di sangue | Live Non è la D’Urso | Lethal weapon

ASCOLTI TV 22 MAGGIO 2019 – MERCOLEDÌ – Anche oggi, c’è grande attesa per la pubblicazione dei dati Auditel sugli ascolti.

Nella serata televisiva di ieri mercoledì 23 maggio tante le opportunità per i telespettatori. Rai 1 proponeva il film per la tv Duisburg – linea di sangue, dedicato alla strage di Ndrangheta legato alla faida di San Luca.

Su Rai 2 invece il film Shall we Dance. Grande attesa ieri per la puntata di Live Non è la D’Urso, la trasmissione di Canale 5 di Barbara D’Urso dedicata nella puntata del 22 maggio all’intervista esclusiva a Eliana Michelazzo, la manager di Pamela Prati.

Si Italia 1 invece è andata in onda la prima puntata della serie tv Lethal weapon.

Ascolti tv 22 maggio 2019 | Chi ha vinto la serata

A vincere la serata di ieri è stata proprio Barbara D’Urso con la sua attesa intervista a Eliana Michelazzo sul caso Prati, durante la quale ha dichiarato che Mark Caltagirone non esiste. Live Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 3.916.000 spettatori pari al 18% di share.

Su Rai 1 il film Duisburg linea di sangue è stato seguito da 3.680.000 spettatori pari al 16,6% di share. Su Rai 2 invece il film Shall we dance? è stato apprezzato da 1.424.000 spettatori pari al 6,2% di share.

Su Italia 1 l’esordio seconda stagione di Lethal weapon ha registrato un ascolto di 1.047.000 spettatori (5,2%). Su Rai 3 il classico appuntamento con Chi l’ha visto è stato scelto da 1.783.000 spettatori con uno share dell’8,7% .

Rete 4 proponeva l’esordio della seconda edizione di Freedom – oltre il confine, seguita da un milione di persone (ascolto medio), con share del 5%.

Lo speciale di Bersaglio mobile con Enrico Mentana su La 7 ha totalizzato 769.000 spettatori con uno share del 3,7%. Su Tv 8 il film The amazing Spider-Man segna 536.000 spettatori con il 2,7%.

Ascolti tv 22 maggio 2019 | Mercoledì | Access prime time | Auditel ieri sera

In access prime time vince anche se di poco Rai 1 con I soliti ignoti, il programma di Amadeus, che ha totalizzato 4.682.000 spettatori con il 19,8%. Su Canale 5 invece Striscia la notizia registra una media di 4.612.000 spettatori con uno share del 19,5%.

Rai 2 con TG2 Post ha ottenuto 1.001.000 spettatori con il 4,2%. Su Italia 1 la classica serie CSI ha intrattenuto 1.078.000 spettatori con il 4,6%.

Su Rai3 la storica soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.589.000 persone (7,1%). A seguire lo speciale Rai Parlamento Elezioni segna 622.000 spettatori e il 2,6%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 937.000 persone (4,2%) nella prima parte, e 1.058.000 spettatori (4,4%), nella seconda. Su La 7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber ha interessato 1.635.000 spettatori (7,1% di share).