ALL TOGETHER NOW STREAMING 23 MAGGIO – Questa sera torna All Together Now, il nuovo programma televisivo di Mediaset lanciato con la conduzione di Michelle Hunziker e J-Ax. Alla loro prima conduzione, i due esponenti del mondo televisivo permetteranno ad aspiranti cantanti di esibirsi dinanzi una giuria di 100 membri (provenienti dal mondo della musica) e ognuno punterà al passaggio nella fase successiva.

All Together Now segue il format inglese, dov’è nato, e lo adatta al pubblico italiano intrattenendo con tantissimi ospiti durante la serata. Ogni puntata avrà degli ospiti speciali.

Per quella in onda questo giovedì 23 maggio, il pubblico italiano potrà godersi la partecipazione di Fabio Rovazzi, vecchia conoscenza di J-Ax, Gessica Notaro che ultimamente ha dato il suo contributo sia sul Grande Fratello che sul Pamela Prati-Gate, Gabriele Cirilli e i comici Legnanesi.

Questo e tanto altro nella nuova puntata di All Together Now. Ma dove seguire il programma?

All Together Now streaming 23 maggio | Tv

All Together Now è un programma Mediaset che va in onda su Canale 5 alle ore 21:25 con Michelle Hunziker e J-Ax schierati in prima linea.

Potete trovate Canale 5 al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e anche al canale 505 per la versione HD. In più, chi ha un abbonamento Sky può trovare Canale 5 al tasto 105 del proprio decoder.

All Together Now streaming 23 maggio | Diretta streaming

All Together Now è disponibile anche per smartphone, tablet e pc grazie alla piattaforma MediasetPlay. Canale 5, così come gli altri canali Mediaset, possono essere seguiti in diretta streaming tramite questa piattaforma che mette a disposizione i propri contenuti in modo del tutto gratuito (previa registrazione sulla piattaforma).

Ma c’è di più. Se questa sera avete da fare e non potete seguire la diretta, potete recuperare tranquillamente in un secondo momento la puntata di All Together Now.

Non dimenticate l’appuntamento di questa sera, 23 maggio 2019, alle 21:25 su Canale 5.