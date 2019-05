ALL TOGETHER NOW ANTICIPAZIONI 23 maggio – All Together Now è il nuovo programma televisivo di Canale 5 che vede alla conduzione Michelle Hunziker e il braccio destro J-Ax. Alla loro prima collaborazione, i due conduttori si fanno carico di portare una nuova sfumatura della musica in casa Mediaset.

All Together Now non è un talent show come Amici o The Voice, ma vuole dare la possibilità agli aspiranti cantanti di ritagliarsi uno spazio sul palcoscenico e dare il meglio di sé.

Quali sono le anticipazioni di questa seconda puntata? Vediamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere su All Together Now

All Together Now anticipazioni 23 maggio | Cosa succede?

La prima puntata ha ottenuto un ottimo riscontro nella battaglia per gli ascolti e All Together Now si prepara per il bis. L’enorme giuria – composta da 100 esponenti del mondo musicale – seduta ai piedi del muro è pronta a valutare nuovi concorrenti.

Come annunciato da Mediaset, il programma è composto da sei puntate: una è già andata in onda, ne mancano soltanto cinque. In cosa consistono? Cinque puntate dedicate alle sfide, come prevede il format, e l’ultima invece è dedicata alla finale dalla quale emergerà il vincitore a cui spetterà il montepremi di 50 mila euro.

Il meccanismo della seconda puntata emulerà quello della prima: i concorrenti arrivano in studio per esibirsi e provano a far alzare tutti i membri della giuria.

All Together Now anticipazioni 23 maggio | Ospiti

Nuova puntata, nuovi ospiti. All Together Now si prepara a fare posto a nuovi ospiti all’interno della speciale (e gigantesca) giuria. Tra i nomi di questa seconda puntata spicca quello di Fabio Rovazzi, vecchia conoscenza di J-Ax conosciuto sia per aver presenziato ad Amici di Maria De Filippi che al Festival di Sanremo.

Un’altra ospite della serata è Gessica Notaro, l’ex volto di Miss Italia che ultimamente è tornata sotto i riflettori per via di alcune polemiche riguardo il Grande Fratello (in particolare Francesca De André) e Pamela Prati: quest’ultima infatti ha dichiarato di essere scampata a un attacco d’acido e la Notaro, che ne è stata vittima, ha detto la sua in merito alle false dichiarazioni della showgirl (e del suo finto matrimonio).

Nello studio di All Together Now è atteso anche Gabriele Cirilli, reduce dall’esperienza in Tale e Quale Show. Infine, il programma condotto dalla Hunziker farà spazio ai Legnanesi, la famiglia più divertente d’Italia composta dal trio comico Antonio Provaso, Enrico Dalcieri e Luigi Campisi.

All Together Now vi aspetta questa sera 23 maggio 2019 alle ore 21:25 su Canale 5.

