TOY STORY 4 – Nuovo trailer in arrivo per Toy Story 4, il film d’animazione Disney Pixar che, seppur non ancora arrivato in sala, ha conquistato il cuore di grandi (vecchi nostalgici) e piccini.

Toy Story 4 è atteso a giugno, una manciata di settimane e i giocattoli più spumeggianti del grande schermo piomberanno nuovamente tra di noi per entusiasmarci con una nuova avventura.

Toy Story 4 | Il nuovo trailer

Diretto da Josh Cooley, Toy Story è giunto al suo quarto capitolo in casa Pixar e ripropone i protagonisti di sempre con delle simpatiche aggiunte. Alla fine del terzo capitolo, Woody e Buzz insieme agli altri giocattoli sono stati assegnati a Bonnie.

Il quarto capitolo si apre con una new entry: arriva Forky, che fa fatica ad accettare la sua nuova natura di giocattolo e tenta in tutti i modi di evadere da quella prigione. Woody fa di tutto per evitare di creare un dispiacere alla piccola Bonnie, ma Forky è testardo e alla fine riesce a scappare.

Toccherà a Woody, Buzz e agli altri giocattoli riportare l’indisponente forchetta a casa.

Parte una nuova missione che vede protagonista Woody nel mondo. Insieme agli altri giocattoli, il cowboy finirà in un grande parco divertimenti e infine in un inquietante negozio d’antiquariato dove ricontrerà un vecchio persnaggio: si tratta di Bo Beep, la bambola di porcellana che da brava pastorella diventa una super eroina pronta a opporsi alla tirannia di Duke Caboom, un inquietante bambolotto che metterà i bastoni tra le ruote ai nostri eroi.

Riusciranno i giocattoli a riportare Forky a casa tra le braccia di Bonnie o dovranno arrendersi e tornare a mani vuote?

Toy Story 4 è atteso nelle sale italiane il 26 giugno. Dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi, voce storica di Woody per tre capitoli, subentra nel cast Angelo Maggi, mentre la voce di Buzz sarà quella di Massimo Dapporto.