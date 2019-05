Test elezioni europee 2019 – Mancano pochi giorni alle elezioni europee, ma resta ancora alto il numero dei cittadini italiani che hanno intenzione di recarsi alle urne ma non sanno ancora chi votare.

Per aiutare gli elettori nella loro scelta, la redazione Politica di Money.it ha realizzato il quiz “Elezioni 2019: per quale partito dovresti votare?”.

Il test è composto da 10 domande a risposta multipla che tramite le risposte selezionate traccia il profilo elettorale dell’utente sulla base al punteggio ottenuto e indica all’elettore indeciso quali sono i partiti e le liste in corsa alle europee con cui ha maggiori affinità programmatiche ed ideologiche.

Al link https://www.money.it/Europee-2019-quale-partito-dovresti-votare è possibile trovare il test di Money.it.

Non è la prima volta che in vista di importanti appuntamenti elettorali vengono sviluppate app simili che aiutano gli elettori a decidere chi scegliere una volta alle urne. Il fenomeno delle “Voting advice application” (Vaa) sta diventando sempre più comune, in Italia ma non solo.

Elezioni europee | Gli indecisi

Stando agli ultimi sondaggi pubblicati a due settimane dal voto, saranno proprio gli indecisi a decidere le sorti delle prossime elezioni, scegliendo chi votare sulla base di un programma graficamente impostato meglio o da un comizio in piazza andato bene.

Il profilo degli indecisi – L’indecisione è una tendenza soprattutto di casalinghe, pensionati e operai. Le donne, più degli uomini. Su queste fette di popolazione la maggiore influenza per il voto la fa ancora la televisione generalista e sono la fascia di elettorato che i partiti cercheranno di portare dalla loro parte fino all’ultimo.

