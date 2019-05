Stasera su Sky 22 maggio 2019 | Programmazione | Guida tv oggi

STASERA SU SKY 22 MAGGIO – PROGRAMMAZIONE – Cosa fanno stasera su Sky Cinema e Sport? Quali sono i programmi della guida tv Sky di mercoledì 22 maggio 2019? Quali film vengono trasmessi su Sky Cinema? Ci sono partite su Sky Sport? E quali documentari, serie tv e show vanno in onda?

Una serie di domande che chi è abbonato alla celebre pay-tv si pone ogni giorno. Sky, del resto, offre una vastissima programmazione: dallo sport al cinema, dai documentari alla musica e ai cartoni animati, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Tutti i programmi in tv stasera

Ma facciamo un po’ d’ordine: ecco la programmazione di stasera, mercoledì 22 maggio 2019 su Sky. Una guida tv Sky utile in ogni momento.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

19:05 – Overboard

21:00 – 100X100Cinema

21.15 – Famiglia allargata

Sul canale 301 arriva la commedia francese Famiglia allargata, con Arnaud Ducret, Louise Bourgoin, Timeo Bolland, Saskia de Melo Dillais, Laurent Ferraro.

La trama: Antoine, scapolo impenitente, vive in un magnifico appartamento di Parigi con Thomas, coinquilino che si trasferirà presto a Los Angeles e che ha promesso di trovargli un sostituto all’altezza. Il successore in questione si chiama Jeanne, è alta un metro e settanta e ha grandi occhi blu, in cui Antoine si tuffa senza indugio con una bottiglia di Champagne in mano. Ma Jeanne ha poco o nulla da festeggiare, separata di recente da un marito infedele, si trasferisce a casa di Antoine coi suoi bambini, The’o 8 anni e Lou 5 anni. Terrorizzato e privo di qualsiasi vocazione paterna, Antoine soccombe presto a mamma e figli tra un colpo di pennarello e una manciata di Smarties.

Di seguito, il trailer:

18.40 – Blackkklansman

21.00 – 100×100 Cinema

21.15 – The Post

Sul canale 302 del vostro decoder il film The Post, di Steven Spielberg, con Tom Hanks, Bruce Greenwood, Bradley Whitford e Meryl Streep.

La trama: Convinto che la guerra condotta in Vietnam dal suo Paese costituisca una sciagura per la democrazia, Daniel Ellsberg, economista e uomo del Pentagono, divulga nel 1971 una parte dei documenti di un rapporto segreto. 7000 pagine che dettagliano l’implicazione militare e politica degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam. Un’implicazione ostinata e contraria alla retorica ufficiale di quattro presidenti. E’ il New York Times il primo a rivelare l’affaire, poi impedito a proseguire la pubblicazione da un’ingiunzione della corte suprema. Il Washington Post (ri)mette mano ai documenti e rilancia grazie al coraggio del suo editore, Katharine Graham, e del suo direttore, Ben Bradlee.

La trama : Antonio chiede a Paolo, con cui vive a Berlino, di sposarlo ma arriva il momento di affrontare le due famiglie. Decidono quindi di partire insieme per l’Italia, destinazione Civita di Bagnoregio, dove vivono i genitori di Antonio: la madre Anna e il padre Roberto, sindaco progressista del paese che ha fatto dell’accoglienza e dell’integrazione i punti di forza della sua politica. Ai due innamorati si uniscono, per un viaggio pieno di rivelazioni e sorprese, la loro bizzarra amica Benedetta e il nuovo coinquilino Donato. Anna accetta subito l’intenzione del figlio di unirsi civilmente a Paolo a patto che vengano rispettate tutte le tradizioni e alcune condizioni: alle nozze dovrà partecipare la futura suocera, bisognerà invitare tutto il paese, dell’organizzazione se ne dovrà occupare Enzo Miccio, wedding planner per eccellenza, e i ragazzi dovranno essere uniti in matrimonio dal marito, con tanto di fascia tricolore. Come reagirà alla notizia Camilla, ex fidanzata di Antonio? La madre di Paolo, Vincenza, parteciperà alle nozze?

18:35 – Godzilla

21:00 – Brick Mansions

La guida tv di stasera 22 maggio, su Sky Cinema Action (canale 305), offre il film Brick Mansions, pellicola datata 2014 con David Belle, Paul Walker, RZA, Catalina Denis, Robert Maillet.

La trama: A Detroit, in un futuro prossimo, il sindaco desidera sbarazzarsi del ghetto chiamato Brick Mansions, controllato da Tremaine (RZA), il piu’ potente signore della guerra della città. Lino (David Belle), virtuoso ex galeotto, è determinato nel voler porre fine allo strapotere di Tremaine. Quando Tremaine rapisce Lola (Catalina Denis), la tosta ragazza con cui Lino ha una storia, a lui non resta altra scelta che far coppia con Damien (Paul Walker), un agente sottocopertura. La vita di Lola non è l’unica cosa ad essere in pericolo: Tremaine minaccia infatti, qualora le sue richieste non vengano soddisfatte, di far esplodere una bomba al neutrone entro 24 ore. Lino e Damien dovranno impegnarsi per trovare la bomba e salvare Lola, senza avere idea che chi tira le fila non considera più la distruzione di Brick Mansions qualcosa di negativo.

Sky Cinema Suspence

19.05 – Dracula

21.00 – Resident Evil

Su Sky Cinema Suspence (canale 306) stasera il film Resident Evil, primissimo capitolo della fortunata saga horror ispirata all’omonimo videogioco.

La trama: In un futuro non troppo lontano, un’oscura società sta conducendo esperimenti illegali in una base segreta, “l’Alveare”; la vicenda si complica quando a causa di un incidente entra in funzione il sistema di allarme: il computer centrale, seguendo la procedura programmata, sigilla la base e stermina tutti coloro che si trovano al suo interno. Milla Jovovich interpreta Alice, un’agente speciale che, con la sua squadra, è incaricata di investigare sull’accaduto e far sì che i residui degli esperimenti contenuti nella base non provochino ulteriori danni: ma una volta penetrati all’interno dell’Alveare non mancheranno le sorprese. Con l’ampio uso di effetti speciali tradizionali e molti riferimenti ai classici dell’horror, Resident Evil si rivolge a un pubblico piuttosto vasto e non solo ai fans del videogioco originale, a differenza dei precedenti Tomb Raider e Final Fantasy.

Ecco il trailer:

Stasera su Sky 22 maggio | Sky Cinema Romance

19.10 – Autumn in New York

21.00- Il velo dipinto

La guida tv di Sky Cinema Romance (canale 307) prevede il film Il velo dipinto, con Diana Rigg, Naomi Watts, Edward Norton.

La trama: Edward Norton e Naomi Watts in un acceso melodramma. Cina, anni 20: una donna inglese tradisce il marito medico che reagisce trasferendosi con lei in un villaggio funestato dal colera.

Sky Cinema Drama

19:10 – Autumn in New York

21:00 – La mappa del mondo

La programmazione Sky del 22 maggio prevede su Cinema Drama (canale 308) il film La mappa del mondo.

La trama: Alice è una vigilatrice dell’infanzia che è andata a vivere in campagna con il marito e le due figlie. Il suo rapporto con la realtà scolastica è causa di qualche tensione, in particolare con la madre di Robert a cui rimprovera una scarsa attenzione al figlio. Un giorno l’amica Theresa le affida, come fa spesso, le proprie figlie. Una finisce nel laghetto antistante la casa e muore. Di lì a poco anche la madre di Robert la accuserà di molestie a minore ottenendone l’arresto. Tutto sembra precipitare. Il marito si trova costretto a vendere la fattoria a cui teneva moltissimo e la vita in prigione non è delle più facili. Anche al processo le cose non sembrano andare per il verso giusto. Fino a che… Film di attrici, con più spazio concesso a Sigourney, quello del regista teatrale Elliott (Mendes di American Beauty stimola proseliti?). Parzialmente risolto e parzialmente mancato. Perché se in tutta la prima parte si costruisce la complessa personalità di Alice nel finale si cade nel film processuale con esito banale.

Stasera su Sky 22 maggio | Guida tv Sky Cinema Comedy

19.05 – Supercondriaco – Ridere fa bene alla salute

21.00 – I fichissimi

La guida tv di Sky Cinema Comedy (canale 309) di stasera offre il film I fichissimi, del 1981 con Jerry Calà, Ugo Bologna e Diego Abatantuono.

La trama: L’accoppiata comica Calà-Abatantuono, diretta dallo “specialista” Carlo Vanzina su soggetto del fratello Enrico, strappa più di una risata in questa rivisitazione in chiave metropolitana della vicenda di Giulietta e Romeo (Mariani e Calà), appartenenti a bande rivali e perciò ostacolati in ogni modo dal gelosissimo “terrunciello” Abatantuono. Film di buona fattura, divertente, ma vittima di un inevitabile e curioso invecchiamento precoce.

Sky Sport Uno

Su Sky Sport Uno le finali playoff di basket NBA: si sfidano, per i playoff dell’Eastern Conference, Toronto e Milwaukee in Gara 4!

Stasera su Sky 22 maggio | Sky Uno

19:15 – Master – Chef Australia

20:15 – Best Bakery: pasticcerie d’Italia

21:15 – 4 ristoranti Spagna – 1^TV

Questa sera torna l’appuntamento in prima serata su Sky Uno con 4 ristoranti Spagna, il format spagnolo del famoso programma di cucina, in prima tv per l’Italia.