Stasera in tv Live Non è la D’Urso Canale 5 | Barbara D’Urso | Ospiti

STASERA IN TV LIVE NON È LA D’URSO CANALE 5 – Questa sera torna Barbara D’Urso e con sé porta tanti nuovi scoop. Nella serata di mercoledì 22 maggio 2019 va in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso e la protagonista indiscussa della serata sarà Eliana Michelazzo, la chiacchieratissima (ex) agente di Pamela Prati che avrebbe una rivelazione sconvolgente da fare.

Tutti i programmi tv di stasera 22 maggio

Dove vedere in streaming Live non è la D’Urso

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Live Non è la D’Urso Canale 5 | Il matrimonio di Pamela Prati

Questa sera la puntata di Live Non è la D’Urso sarà completamente Eliana-centrica. La trasmissione di Canale 5 dedicherà l’attenzione all’intervista esclusiva a Eliana Michelazzo, la manager di Pamela Prati che, secondo le indiscrezioni fornite in anteprima da TPI, rivelerà stasera che Mark Caltagirone – il famoso futuro sposo – non esiste.

Chi è Mark Caltagirone

Del matrimonio di Pamela Prati se ne parla da mesi ormai, ha capitanato l’intera cronaca rosa nelle trasmissioni più importanti di Mediaset e adesso la conferma dell’inesistenza di Caltagirone arriva proprio da colei che a Verissimo aveva giurato alla Toffanin dell’esatto contrario.

“In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo”.

“Io sono stata la prima vittima di questo sistema. Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi, solo ora ho aperto gli occhi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome. Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime, ho capito la verità: non esiste. Preferirei non sapere chi si nasconde dietro quelle false identità… Dopo questa mia confessione ho paura, non voglio avete contatti con nessuno, dovrei andare all’estero o in un posto isolato dal mondo come un convento o la casa di Grande Fratello”, ha aggiunto la Michelazzo.

Le anticipazioni della puntata di questa sera di Live Non è la D’Urso

Live Non è la D’Urso vi aspetta questa sera 22 maggio 2019 in prima serata su Canale 5 con la decima puntata e l’intervista esclusiva a Eliana Michelazzo.

Cosa c’è stasera in tv

Dove vedere Canale 5 in streaming