Stasera in tv Duisburg linea di sangue Rai 1 | 22 maggio | Strage di Ferragosto

STASERA IN TV DUISBURG LINEA DI SANGUE RAI 1 – Dopo settimane di attesa, finalmente questa sera Rai 1 propone il film Duisburg – Linea di sangue, una pellicola basata su una storia realmente accaduta.

Il film, infatti, parla della famosa “Strage di Ferragosto“, avvenuta il 15 agosto 2007 in Germania, nella città di Duisburg. All’epoca la vicenda fece molto scalpore, soprattutto in Germania, visto che si trattò di uno dei primi regolamenti di conti tra due cosche della ‘ndrangheta fuori dal nostro paese.

La strage portò alla morte di sei giovani calabresi davanti a un ristorante.

Stasera in tv Duisburg linea di sangue Rai 1 | Di cosa parla?

Il film viene trasmesso alla vigilia della Giornata della Legalità del 23 maggio.

Nella pellicola, che nel cast vanta attori come Daniele Liotti e Benjamin Sadler, si parla non solo della strage, ma anche e soprattutto delle indagini che partirono subito dopo. È lì che interviene il protagonista del film, il commissario Michele Battaglia (Daniele Liotti), che indaga sulle relazioni tra le varie cosche che hanno portato agli omicidi che hanno sconvolto tutta la Germania.

Battaglia viene quindi mandato dalle autorità italiane in Germania, dove deve collaborare con la polizia locale. Soprattutto con il collega Thomas Block (Benjamin Sadler), che vede come un’invasione di campo la scelta di affiancargli il poliziotto italiano. Tra i due quindi, inizialmente, non correrà buon sangue.

Stasera in tv Duisburg linea di sangue Rai 1 | Orario

Ma a che ora va in onda Duisburg? Secondo il palinsesto televisivo, il film diretto da Enzo Monteleone inizia alle 21.25.

Dove? Ovviamente su Rai 1. L’appuntamento è dunque per questa sera, mercoledì 22 maggio, sulla prima rete nazionale. Il film piacerà al pubblico italiano? Lo scopriremo solo domani, con i dati Auditel sugli ascolti.

