Stasera in tv 22 maggio 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Duisburg | Live Non è la D’Urso | Lethal Weapon

STASERA IN TV 22 MAGGIO – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Cosa c’è stasera su Sky

Ma cosa c’è stasera in tv 22 maggio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 22 maggio 2019:

Rai 1

La guida tv del 22 maggio prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg 1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Duisburg, linea di sangue

Arriva su Rai 1 il film Duisburg, linea di sangue, una pellicola drammatica con Daniele Liotti e Benjamin Sadler che narra una storia realmente accaduta: quella della tragedia di Duisburg, del 15 agosto 2007 nell’omonima città tedesca.

La trama di Duisburg, linea di sangue

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21.20 – Shall We Dance?

Ancora un cambio di programmazione per Rai 2, che rinvia ancora una volta l’inizio di Realiti (il nuovo programma di Enrico Lucci) per dare spazio al film Shall We Dance, pellicola del 2004 con Richard Gere.

La trama: A dispetto della propria carriera e della propria ricchezza, John Clark ha una vita noiosa che lo porta ad avere una relazione extraconiugale con la propria insegnante di danza Paulina.

Di seguito il trailer:

Stasera in tv 22 maggio | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Che ci faccio qui

21:00 – Parlamento Elezioni Europee 2019 I Confronti riservati ai rappresentanti nazionali di lista

21.30 – Chi l’ha visto?

Tornano le storie di Chi l’ha visto?, programma condotto da Federica Sciarelli che ripercorre tutte le vicende di persone scomparse nel nostro paese, con ricostruzioni, retroscena e le ultime notizie sui casi.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20.30 – Stasera Italia

21.25 – Freedom – Oltre il confine

Il nuovo programma di approfondimento scientifico di Roberto Giacobbo, che approda a Mediaset ritrovando il proprio inconfondibile stile: un approccio diretto e pop alla divulgazione, fatto di presenza sul campo, incontri con i testimoni dei fatti, grandi personaggi e tante domande.

Stasera in tv 22 maggio | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – Tg 5

20:40 – Striscia La Notizia

21.20 – Live – Non è la D’Urso

Torna con un nuovo, imperdibile appuntamento Barbara D’Urso con il suo Live. Le anticipazioni di questa sera sono davvero succose, visto che si tornerà a parlare ancora una volta del controverso matrimonio di Pamela Prati. Verrà trasmessa anche un’intervista esclusiva all’agente della Prati, Eliana Michelazzo.

Chi è Mark Caltagirone?

Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – CSI: scena del crimine

21.30 – Lethal Weapon 3 stagione – 1 episodio

Tornano con la terza stagione le avventure dei due poliziotti del dipartimento di Los Angeles, interpretati da Damon Wayans e Clayne Crawford.

La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Bersaglio Mobile – Speciale Elezioni

Enrico Mentana torna con la sua trasmissione di approfondimento Bersaglio Mobile. Nella puntata di stasera si parlerà ovviamente dell’appuntamento con le elezioni europee di domenica 26 maggio.

Stasera in tv 22 maggio | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21.30 – Shoot’Em Up – Spara o Muori

Su Tv8 il film del 2007 con Clive Owen, Paul Giamatti, Monica Bellucci, Stephen McHattie, Greg Bryk, Daniel Pilon.

La trama: Braccata da pericolosi sicari, una giovane donna muore durante una sparatoria dopo aver dato alla luce un bambino. Rimasto coinvolto nello scontro, Smith si prende cura del piccolo affidandolo a una prostituta di nome DQ. Ben presto, però, l’uomo si trova alle calcagna gli spietati killer guidati da Hertz, decisi a tutto pur di eliminare l’infante.

Sky Cinema 1

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

19:05 – Overboard

21:00 – 100X100Cinema

21.15 – Famiglia allargata

Su Sky Cinema 1 arriva la commedia francese Famiglia allargata, con Arnaud Ducret, Louise Bourgoin, Timeo Bolland, Saskia de Melo Dillais, Laurent Ferraro.

La trama: Antoine, scapolo impenitente, vive in un magnifico appartamento di Parigi con Thomas, coinquilino che si trasferirà presto a Los Angeles e che ha promesso di trovargli un sostituto all’altezza. Il successore in questione si chiama Jeanne, è alta un metro e settanta e ha grandi occhi blu, in cui Antoine si tuffa senza indugio con una bottiglia di Champagne in mano. Ma Jeanne ha poco o nulla da festeggiare, separata di recente da un marito infedele, si trasferisce a casa di Antoine coi suoi bambini, The’o 8 anni e Lou 5 anni. Terrorizzato e privo di qualsiasi vocazione paterna, Antoine soccombe presto a mamma e figli tra un colpo di pennarello e una manciata di Smarties.

Sky Sport Uno

Su Sky Sport Uno le finali playoff di basket NBA: si sfidano, per i playoff dell’Eastern Conference, Toronto e Milwaukee in Gara 4!

Stasera in tv 22 maggio | Sky Uno

19:15 – Master – Chef Australia

20:15 – Best Bakery: pasticcerie d’Italia

21:15 – 4 ristoranti Spagna – 1^TV

Questa sera torna l’appuntamento in prima serata su Sky Uno con 4 ristoranti Spagna, il format spagnolo del famoso programma di cucina, in prima tv per l’Italia.