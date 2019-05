Roma Summer Fest 2019 programma | Date | Programma | Artisti

L’Auditorium Parco della Musica si prepara a ospitare anche quest’anno il Roma Summer Fest, kermesse all’insegna della grande musica italiana e internazionale in programma dal 23 giugno al 2 agosto nella Cavea.

Tra i grandi nomi in cartellone, Thom Yorke, gli Skunk Anansie, Diana Krall, i Tears for Fears, Ben Harper, Angélique Kidjo, i Thirty seconds to Mars, i Take That, i Maneskin, Irama, Gazzelle e Il Volo.

Roma Summer Fest 2019, tutti i concerti dell’estate all’Auditorium Parco della Musica

Di seguito il calendario con gli artisti che parteciperanno all’edizione 2019 che sarà aperta dal gruppo romano rivelazione di X Factor, i Maneskin, composto da Damiano (cantante), Victoria (bassista), Thomas (chitarrista) ed Ethan (batterista):

23 – 24 giugno: Maneskin

26 giugno: Il Volo

28 giugno: Retape Summer

29 giugno: Take That

30 giugno: Taranta Gitana

01 luglio: Tiromancino

03 Luglio: Thirty Seconds to Mars

04 luglio: Toto

06 luglio: Gazzelle

08 luglio: Skunk Anansie

09 luglio: Tears For Fears

10 luglio: The Cinemati Orchestra

11 luglio: Irama

13 luglio: Ben Harper and The Innocent Criminals

14 luglio: Diana Krall

15 luglio: Massimo Ranieri

16 luglio: Nick Mason’s Saucerful of secrets

17 luglio: Aurora opening act Cecilia

18 luglio: Gigi Proietti (Cavalli di battaglia)

19 luglio: Bowland

21 luglio: Thom Yorke

23 luglio: Afro Cuba All-Stars

24 luglio: Angélique Kidjo

28 luglio: Rufus Wainwright

29 luglio: Fiorella Mannoia

30 luglio: Carmina Burana

31 luglio: Tony Hadley e Gerardo Di Lella Pop O’rchestra

2 agosto: Apparat

Manca un mese esatto all’inizio del festival e i biglietti stanno andando già a ruba.

“Il programma del Roma Summer Fest 2019 è davvero eccezionale, un regalo di energia per Roma – ha spiegato Josè Dosal, amministratore delegato di Musica per Roma – Abbiamo unito tanti ingredienti, dando vita a un festival per veri intenditori. Il 20 luglio, inoltre, in occasione del 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna, ospiteremo Steve Hackett”.

