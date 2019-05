Prime pagine quotidiani oggi | Mercoledì 22 maggio 2019 | Giornali

PRIME PAGINE QUOTIDIANI OGGI 22 MAGGIO – Ecco i titoli e le notizie sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, mercoledì 22 maggio 2019. Le informazioni dai principali giornali italiani. Al centro del dibattito politico ci sono ancora le tensioni interne al governo alla vigilia delle Elezioni Europee, il no al decreto famiglia voluto dal capo politico M5S Luigi Di Maio e le tensioni sul decreto sicurezza bis, una battaglia dell’altro vicepremier, Matteo Salvini. Non poteva mancare un saluto al campione di Formula 1 Niki Lauda, tre volte campione del mondo, che ieri si è spento all’età di 70 anni.

Il Corriere della Sera: “Salvini: il governo non cadrà”

La Repubblica: “Pensioni, il colpo di mano. L’Inps è diventato un’agenzia di propaganda per l’alleanza gialloverde. Il presidente Tridico privilegia il reddito di cittadinanza e quota 100”

La Stampa: “Il governo trascina il Colle nella rissa sulla sicurezza. Conte oggi vede Mattarella”

Il Messaggero: “Caos governo, gelo del Colle. Cambia il decreto sicurezza, braccio di ferro sulla nuova convocazione del Cdm voluto da Salvini. Il Quirinale irritato per essere stato tirato in ballo da Palazzo Chigi. Tria: famiglia senza copertura”

Il Sole 24 Ore: ” Dichiarazioni fiscali, il calendario cambia già da quest’anno”

Il Mattino: “Conte, il gelo del Colle. Il Quirinale infastidito per essere stato tirato in ballo in consiglio dei ministri. Cambia il decreto sicurezza: sbarchi, le multe alle navi non legate ai soccorsi”

Il Giornale: “Di Maio e Salvini tagliano le pensioni. Ceto medio nel mirino: a giugno doppia sforbiciata sugli assegni. A rischio gli 80 euro. E l’Ocse svela i piani di Tria sull’Iva”

Libero: “Giovane straniero incendia una caserma. Ospitiamo il marocchino e poi ci dà fuoco”

La Verità: “Allarme immigrazione. Anche se bruciano le sedi della Polizia il decreto per cacciarli non è urgente”

Il Tempo: “Tria spegne lo spot M5S sulla famiglia. Il ministro dell’Economia: ‘Non esiste il miliardo di risparmi del reddito di cittadinanza’. Un flop l’ultima arma elettorale di Luigi Di Maio. Flat tax? ‘Sì, ma via gli 80 euro di Renzi'”

Il Fatto Quotidiano: “Cei: ‘Votate tutti tranne Salvini’. Il presidente dei vescovi Bassetti agli elettori cattolici. Il leghista sconfitto pure dal Tar: ‘Lo Sprar a Riace non andava chiuso”

La Nazione: “Renzi: ‘Un nuovo centrosinistra. L’intervista: ‘No al patto Pd-M5S, si vince con i moderati'”

Il Gazzettino: “Governo caos, gelo del Colle. Cambia il decreto sicurezza, duello sul nuovo Cdm. Quirinale irritato per essere stato ‘usato’ da Palazzo Chigi”

Il Secolo XIX: “Decreto sicurezza bis, Salvini sfida Mattarella. Conte oggi sale al Colle. Tria: stop agli 80 euro di Renzi. Bersani: se cade il governo trattiamo con M5S”

Il Manifesto: “Così è se Riace. La cittadina calabrese simbolo di accoglienza resta nel sistema di protezione di chi chiede asilo. Un giudice ha dato torto a Salvini, che a colpi di decreti aveva deciso l’espulsione. Mimmo Lucano racconta perché vuole tornare in comune e non andare a Bruxelles”

Il Dubbio: “Patrocinio, ecco il ddl. ‘Più tutele all’avvocato’. Varato il testo Bonafede. Mascherin: ‘Impegni mantenuti'”

L’Unione Sarda: “Ruinas, una trappola mortale”

La Gazzetta del Mezzogiorno: “Guerra e pace nel governo. Famiglia: scontro Tria-Di Maio. Pensioni d’oro più leggere a giugno. Salvini alla ‘Gazzetta’: nostro nome per le regionali 2020 in Puglia”

La Notizia: “Un immigrato irregolare uccide due donne ma da Salvini arriva un altro decreto flop”

Avvenire: “Bassetti: solidarietà da portare in Europa”

L’Osservatore Romano: “Sinodalità in cammino”

Prime pagine quotidiani oggi | Mercoledì 22 maggio 2019 | Giornali sportivi

La Gazzetta dello Sport: “‘Pronto, Sarri?’ Agnelli chiama il tecnico del Chelsea e gli chiede la disponibilità per la Juve”

Corriere dello Sport: “Immortale. Addio a Niki Lauda, l’uomo che visse due volte”

Tuttosport: “Sarri-Inzaghi. La nostra Juve. Incontro per Pochettino: costa 20 milioni a stagione. Venerdì vertice Lotito-Simone. Paratico piomba su Zaniolo e Milinkovic-Savic”