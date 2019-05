Piazza di Siena 2019 | Concorso Ippico | Programma | Calendario | Orari | Streaming e tv | Equitazione

PIAZZA DI SIENA 2019 – Da giovedì 23 a domenica 26 maggio 2019 va in scena a Roma (Villa Borghese) l’87esima edizione del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. I migliori binomi di tutto il mondo si sfidano per quattro giorni in 11 gare. Uno spettacolo da non perdere. Il programma? Gli orari? I biglietti? Dove vedere il concorso in tv? Di seguito tutte le risposte:

Qual è il programma del Concorso ippico di Piazza di Siena 2019? Si parte giovedì 23 maggio alle 11.45 (start prima gara), si chiude domenica 26 maggio alle ore 12.15 (start ultima gara). Ecco il programma 2019 nel dettaglio:

Giovedì 23 maggio 2019

Ore 11:45 CSIO GALOPPATOIO VILLA BORGHESE

Premio n.1 – SAFE RIDING

Categoria a tempo – h. 145 – 10.000 euro

Ore 14:15 CSIO PIAZZA DI SIENA

Premio n.2 – ENI

Categoria a tempo – h. 150 – 25.000 euro

Ore 17:30 CSIO PIAZZA DI SIENA

Premio n.3 – MAG-JLT

Categoria a fasi consecutive – h. 150 – 25.000 euro

Venerdì 24 maggio 2019

Ore 08:30 CSIO GALOPPATOIO VILLA BORGHESE

Premio n.4

Categoria a fasi consecutive – h. 145 – 10.000 euro

Ore 11:00 CSIO PIAZZA DI SIENA

Premio n.5 – LAND ROVER

Categoria a tempo – h. 150 – 25.000 euro

Ore 14:30 CSIO PIAZZA DI SIENA

Premio n.6 – COPPA DELLE NAZIONI INTESA SANPAOLO

Categoria a due manches – h. 160 – 250.000 euro

Sabato 25 maggio 2019

Ore 12:00 CSIO GALOPPATOIO VILLA BORGHESE

Premio n.7 – KEP Italia

Categoria a tempo – h. 145 – 10.000 euro

Ore 14:30 CSIO PIAZZA DI SIENA

Premio n.8 – TROFEO LORO PIANA

Categoria mista – h. 150/155 – 100.000 euro

Ore 18:30 CSIO PIAZZA DI SIENA

Premio n.9 – SEI BARRIERE LORO PIANA

Categoria Sei Barriere – 20.000 euro

Domenica 26 maggio 2019

Ore 09:00 CSIO PIAZZA DI SIENA

Premio n.10

Categoria Accumulator – h. 150 – 25.000 euro

Ore 12:15 CSIO PIAZZA DI SIENA

Premio n.11 – ROLEX GRAN PREMIO ROMA

Categoria a due manches – h. 160 – 400.000 euro

Piazza di Siena 2019 | Gli italiani in gara | Concorso Ippico

Degli 82 atleti iscritti 34 rappresenteranno l’Italia, con ben 57 cavalli. Cinque azzurri comporranno la squadra per la Coppa delle Nazioni di venerdì 24, mentre altri 19 saranno in gara a titolo individuale, con cinque che però non prenderanno parte al Rolex Gran Premio Roma.

Gli ultimi 10 saranno in gara soltanto nello small tour delle gare che si terranno al Galoppatoio Villa Borghese ed al Sei Barriere.

La squadra azzurra per la Coppa delle Nazioni: Bruno Chimirri, Lorenzo De Luca, Emanuele Gaudiano, Luca Marziani e Riccardo Pisani.

In gara a titolo individuale: Paolo Adorno, Roberto Arioldi, Emilio Bicocchi, Piergiorgio Bucci, Filippo Codecasa, Michael Cristofoletti, Gianni Govoni, Massimo Grossato, Lucia Le Jeune Vizzini, Giulia Martinengo Marquet, Claudio Minardi, Filippo Moyersoen, Paolo Paini e Alberto Zorzi.

Non saranno in gara nella prova di domenica: Filippo Marco Bologni, Giacomo Casadei, Natale Chiaudani, Guido Franchi e Luca Maria Moneta.

Parteciperanno allo small tour Francesco Correddu, Edoardo Fochi, Eugenio Grimaldi, Guido Grimaldi, Angelica Impronta, Luca Inselvini, Nico Lupino, Andrea Marini Agostini, Marco Pellegrino e Andrea Venturini.

Piazza di Siena 2019 | Streaming e in tv: dove vedere il concorso ippico

Il concorso ippico di Piazza di Siena 2019 verrà trasmesso in diretta tv, in chiaro (gratis), su Rai Sport + HD.

Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione via mail o social network, RaiPlay.it.

Diretta streaming delle gare anche su YouTube.

Come funziona RaiPlay? Semplice! Una volta sul sito (raiplay.it), cliccate sulla tendina in alto a sinistra e selezionate “dirette”. Fatto? Ottimo, ora selezionate il canale di riferimento per l’evento che volte seguire (per Piazza di Siena, Rai Sport + HD) e date il play. Buona visione!

Piazza di Siena 2019 | Come arrivare | Villa Borghese – Roma | Concorso Ippico

Volete andare a vedere il Concorso Ippico ma non sapete come arrivare a Piazza di Siena? Ecco tutte le info:

Piazza di Siena si trova all’interno di Villa Borghese, polmone verde nel pieno centro di Roma. Raggiungerla è più semplice di quanto si possa pensare. Scordatevi però di arrivarci con mezzi privati (auto, moto, motorini…).

Quali sono le fermate bus più vicine a Piazza Di Siena? Le fermate più vicine a Piazza Di Siena sono: Victor Hugo/Museo Bilotti è a 477 metri di distanza a piedi e ci si arriva in 7 minuti a piedi

S. Paolo Del Brasile è a 651 metri di distanza a piedi e ci si arriva in 9 minuti a piedi

Aldrovandi è a 699 metri di distanza a piedi e ci si arriva in 10 minuti a piedi

Quali linee Metro si fermano vicino a Piazza Di Siena? La Metro che ferma più vicino a Piazza Di Siena è la LINEA A.

Quali linee Bus si fermano vicino a Piazza Di Siena? Vicino a Piazza Di Siena fermano le linee: 490, 495 e 89. Ovviamente, si può raggiungere la zona di gara con una bella passeggiata o in bicicletta. Da dove? Ovunque. Da qualsiasi varco d’ingresso a Villa Borghese. In quanto tempo? In media circa 10 minuti.

Piazza di Siena 2019 | Biglietti | Concorso Ippico

L’accesso all’intera area del Concorso è gratuito, con la possibilità di circolare liberamente in tutta la Villa ad esclusione delle Aree FEI, zone strettamente riservate a cavalli e cavalieri. È possibile assistere alle competizioni dai gradoni della piazza e dal prato della Casina Raffaello.

Il Concorso, come lo scorso anno, avrà due diverse sedi di gara a Villa Borghese: l’ovale di Piazza di Siena e campo al Galoppatoio dove saranno disputate alcune delle gare che fanno parte del programma internazionale e la maggior parte delle gare del programma nazionale. Entrambe le aree avranno un accesso gratuito.

Piazza di Siena 2019 Biglietti | Tribuna Fratelli d’Inzeo

Volete assistere dal vivo al Concorso ippico di Piazza di Siena? Ecco tutte le informazioni per quanto riguarda i biglietti:

La Tribuna Fratelli d’Inzeo, scoperta e con posti in vendita, è posizionata nel lato corto dell’ellisse, nella parte opposta all’ingresso del campo di gara. Di seguito i prezzi:

Formula carnet (venerdì, sabato e domenica): 150 euro (più 16 euro diritti pre-vendita).

Posto giornaliero: 70 euro (più 7 euro diritti pre-vendita).

Piazza di Siena 2019 biglietti | Partner Lounge Tribuna Orologio, Corporate Lounge Tribuna Raffaello

La Partner Lounge Tribuna Orologio è riservata ai Partner, mentre la Corporate Lounge Tribuna Raffaello, oltre all’area dedicata ai cavalieri e ai proprietari, comprende un’ampia parte di tavoli in vendita. Per info e prenotazioni: corporate@piazzadisiena.it.