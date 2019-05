Piazza di Siena 2019 streaming live e diretta tv: dove vedere il concorso ippico di Roma

PIAZZA DI SIENA 2019 STREAMING TV – Dal 23 al 26 maggio 2019 va in scena a Roma (Villa Borghese) il concorso ippico Piazza di Siena 2019 che vedrà i migliori binomi al mondo sfidarsi sul prato romano.

Dove vedere Piazza di Siena in tv o live streaming? Chi trasmette le gare del concorso ippico? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

Piazza di Siena 2019 streaming live: dove vedere il concorso ippico in tv

Il concorso ippico di Piazza di Siena 2019 verrà trasmesso in diretta tv, in chiaro (gratis), su Rai Sport + HD.

Dove vedere il concorso ippico in live streaming HD gratis

Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione via mail o social network, RaiPlay.it.

Diretta streaming delle gare anche su YouTube. Ecco il link:

Come funziona RaiPlay? Semplice! Una volta sul sito (raiplay.it), cliccate sulla tendina in alto a sinistra e selezionate “dirette”. Fatto? Ottimo, ora selezionate il canale di riferimento per l’evento che volte seguire (per Piazza di Siena, Rai Sport + HD) e date il play. Buona visione!

Piazza di Siena 2019 streaming | Gli italiani in gara

La squadra azzurra per la Coppa delle Nazioni: Bruno Chimirri, Lorenzo De Luca, Emanuele Gaudiano, Luca Marziani e Riccardo Pisani.

In gara a titolo individuale: Paolo Adorno, Roberto Arioldi, Emilio Bicocchi, Piergiorgio Bucci, Filippo Codecasa, Michael Cristofoletti, Gianni Govoni, Massimo Grossato, Lucia Le Jeune Vizzini, Giulia Martinengo Marquet, Claudio Minardi, Filippo Moyersoen, Paolo Paini e Alberto Zorzi.

Non saranno in gara nella prova di domenica: Filippo Marco Bologni, Giacomo Casadei, Natale Chiaudani, Guido Franchi e Luca Maria Moneta.

Parteciperanno allo small tour Francesco Correddu, Edoardo Fochi, Eugenio Grimaldi, Guido Grimaldi, Angelica Impronta, Luca Inselvini, Nico Lupino, Andrea Marini Agostini, Marco Pellegrino e Andrea Venturini.

