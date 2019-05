Pep Guardiola Juventus | Accordo | Radio sportiva

GUARDIOLA JUVE – Pep Guardiola prossimo allenatore della Juventus. La notizia arriva dalla Spagna, e in particolare dall’emittente Radio Sportiva, secondo cui l’attuale allenatore del Manchester City avrebbe già trovato un accordo con i bianconeri sulla base di un contratto di quattro anni.

La società del presidente Andrea Agnelli è in cerca del sostituto di Massimiliano Allegri, dopo la decisione di interrompere i rapporti con l’allenatore toscano. Un profilo come quello di Pep Guardiola sarebbe forse quanto di meglio i tifosi bianconeri possono chiedere per continuare a crescere e fare bene sia in Italia che in Europa.

Massimiliano Allegri e la Juventus: cinque anni di successi e quel neo della Champions

Guardiola è infatti considerato uno degli allenatori migliori al mondo, un vincente e che fa giocare bene le sue squadre. Ha appena trionfato in Premier League con il suo Manchester City, squadra con la quale quest’anno Guardiola ha vinto anche il Community Shield, la Carabao Cup e la prestigiosa FA Cup.

A lanciare la bomba su un possibile accordo tra Pep Guardiola è la Juventus è stato con un tweet il giornalista di Radio Sportiva Federico Gennarelli: “Doveva essere la giornata decisiva. Lo è stata: Pep #Guardiola sarà il nuovo allenatore della #Juventus. Contratto di 4 anni. Deal done”.

HUGE NEWS 👇🔥 Translation: Done deal! Pep Guardiola will be the Juventus coach. 4-year contract. ☑️ https://t.co/ipswuA97eK — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) May 21, 2019



La notizia provocherebbe uno shock negli equilibri del calcio mondiale. Dopo aver portato in bianconero Cristiano Ronaldo, la società torinese vuole prendere un allenatore top come Guardiola per continuare la caccia alla tanto ambita Champions League.