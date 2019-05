PAMELA PRATI NOVITÀ – Incontro bis. Segreto, blindato. Prima della super puntata bomba di Live non è la d’Urso (in onda oggi 22 maggio) Pamela Prati vuole fare il punto con il suo avvocato.

Siamo in grado già di anticiparvi quello che potrebbe accadere oggi. L’ex showgirl dovrebbe incontrare Irene Della Rocca, suo avvocato di fiducia, nel tardo pomeriggio di oggi.

Ieri, come vi abbiamo raccontato, si è svolto un altro incontro-fiume terminato con la notizia dell’addio ufficiale alla Aicos di Eliana Michelazzo da parte della Prati.

Un fulmine in piena notte perché con la notizia ufficiale dell’uscita della Prati dall’agenzia di artisti la spaccatura tra la Perricciolo- Michelazzo e Prati diventa sempre più evidente. In queste ore, sembra che la Prati stia pensando a come replicare all’intervista shock della Eliana Michelazzo. Quindi, secondo le prime indiscrezioni, starebbe accarezzando l’idea di comparire di nuovo in televisione, ma avrebbe detto no assoluto alla diretta.

Pamela Prati Novità | La nuova intervista, da chi?

Fonti vicine alla showgirl ci dicono che vorrebbe rilasciare un’intervista registrata (che già si candida ad essere lo scoop dell’anno) per svelare finalmente la verità sulla bufera mediatica che l’ha investita dopo aver annunciato un matrimonio con un uomo mai esistito (Mark Caltagirone).

Ma per adesso si tratta soltanto di indiscrezione che nelle prossime ore metterà a dura prova gli autori Mediaset. Perché, secondo quanto apprendiamo, la Prati potrebbe tornare presto a Cologno Monzese. Dove? E’ questa la spifferata che incuriosisce tutti. In pole position l’ipotesi Verissimo con la Toffanin per riappacificarsi con la rete.

C’è un’altra indiscrezione che arriva alle nostre orecchie: sembra che la Prati non abbia ancora avuto modo di vedere in anteprima la registrazione della puntata di stasera, ma chi ha avuto modo di conoscere le prime anticipazioni ci dice che quella della Michelazzo sarà un’intervista clamorosa. Che potrebbe irritare fortemente la Prati. Inoltre, nella super puntata di stasera (che sarà divisa in due parti: un blocco in diretta con il talk ed un altro con l’intervista che la Michelazzo ha registrato sabato scorso) ci sarà anche Georgette Polizzi. Lei, lo ricordiamo, è l’ultima in ordine cronologico ad aver mollato la Aicos e la premiata ditta “Perricciolo –Michelazzo”.

