PAMELA PRATI NOVITÀ – Il Prati-gate continua. Siamo passati da “certo che Mark Caltagirone esiste” alla pronta (e quasi ufficiale) smentita di Eliana Michelazzo, l’agente che ha giurato l’opposto a Silvia Toffanin ospite da Verissimo qualche settimana fa.

In quella stessa puntata, Pamela Prati aveva mostrato alla conduttrice Mediaset una fotografia che ritraeva non soltanto il futuro – e misterioso – sposo ma anche i loro due bambini in affidamento, Sebastian e Rebecca.

Poche ore prima dalla messa in onda della puntata di Live non è la D’Urso dove Eliana Michelazzo denuncerà l’inesistenza di Mark Caltagirone (come avevamo tutti sospettato), arriva anche l’indagine sui due bambini della Prati.

Pamela Prati novità | Sebastian e Rebecca non esistono?

Ad accennarlo è stato Mattino Cinque. La polizia starebbe indagando sui due bambini della Prati. Proprio la showgirl, più volte, ha mostrato i disegnini fatti dai presunti figli ma, come Mark Caltagirone, anche questi ultimi potrebbero essere frutto della sua immaginazione.

Nel caso in cui venisse accertata la falsità delle dichiarazioni di Pamela Prati, si potrebbe ricorrere a gravi conseguenze legali.

Federica Panicucci, conduttrice di Mattino 5, avrebbe dichiarato: “La Polizia avrebbe indagato in merito all’esistenza dei figli in affido. Qui ci sono dei reati, tipo sostituzione di persona. Stiamo parlando di una cosa grave in questo caso.Non sono un avvocato, ma credo sia così, scusatemi se non posso essere precisa, ma credo si tratti di un vero reato”, queste sono le parole riportate da Bitchyf.

La verità è che i bambini che la showgirl spaccia per suoi potrebbero davvero esistere. Come rivela Federica Benincà, a sua volta immischiata nell’agenzia della Prati, “la Polizia ha indagato sull’esistenza dei figli di Pamela. La bambina sembra esista ed è la figlia di un avvocato di Cagliari. Il bambino, invece, sembrerebbe, quindi non si ha la certezza, essere il nipote di una delle due agenti”.

Come andrà a finire questa soap opera?

