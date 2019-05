Oroscopo Paolo Fox 22 maggio 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 22 MAGGIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 22 maggio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 maggio 2019 | Previsioni

Questo è il giorno perfetto per rimettersi in discussione. Cari Ariete, cogliete la palla al balzo e approfittatene per ripartire da zero. Non curatevi dei colpi bassi e delle sconfitte accumulate, questo sarà un periodo fortunato per voi, anche in amore.

L’amore per voi andrà sempre al primo posto, ma anche gli accordi saranno importanti nella giornata di oggi. Chi vuole chiudere un accordo potrebbe scegliere di farlo oggi.

Chi vuole fare conoscenze potrebbe confidare nella buona sorte.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 maggio 2019 | Gemelli

Se siete alla ricerca dell’amore, potreste scegliere questa come la giornata per avviare la caccia. Periodo ideale per rinfrescare un amore passato o che tarda a sbocciare.

Il mese di maggio non è partito con il verso giusto, avete avvertito una forte confusione soprattutto in campo sentimentale. Rivedrete molto i vostri rapporti intimi in questa giornata di mercoledì, anche familiari.

Il vostro rapporto sentimentale manca di chiarezza ed è una cosa che non riuscite a sopportare, soprattutto se siete alla ricerca di un cambiamento importante. Il lavoro in questi giorni ha preso il sopravvento e vi sfianca.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 maggio 2019 | Vergine

Nuovi conflitti in campo professionale potrebbero portarvi verso una profonda tristezza, soprattutto perché date peso al fattore economico. L’amore potrebbe regalarvi qualche soddisfazione in più.

Questa sarà una giornata positiva per chi ha dei progetti che riguardano anche il proprio nido. I più giovani potrebbero pensare di spiccare il volo e allontanarsi verso l’indipendenza, mentre chi ha già un tetto sulla testa ha in mente alcuni cambiamenti che mettono di buonumore.

Avete vissuto alcuni momenti di difficoltà negli ultimi tempi ed è arrivato il momento di cambiare. Se il lavoro non vi soddisfa, non dovete rimanere in quella ragnatela per sempre. Finalmente arriveranno delle risposte che vi aiuteranno a valutare bene la strada da intraprendere.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 maggio 2019 | Sagittario

Quanta rabbia! Calma e sangue freddo, cari Sagittario. Nonostante la situazione appaia tragica, cercate di mettere ordine nella vostra confusione ed evitate i conflitti.

Per fortuna che c’è il vostro partner ad aiutarvi. Questo sarà un periodo impegnativo e avrete bisogno di tutto il supporto necessario per affrontarlo. Chi invece ha da poco abbandonato il partner, dovrà cercare di recuperare con tutta la forza che ha per rimettersi in carreggiata.

Attenzione al lavoro quest’oggi, di recente ci sono stati dei cambiamenti che ancora non riuscite a metabolizzare. Troppe spese e complicazioni inattese vi hanno mandato nel pallone: siate cauti.

Giornate di conflitto, avvertite una stanchezza particolare e avete paura del futuro perché non avvertite alcuna certezza. Il weekend sarà più facile, ma per il momento tenete duro.